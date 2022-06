La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi fue cuestionada este fin de semana en redes sociales tras compartir una foto del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, supuestamente al lado del narcotraficante Pablo Escobar. Se trataba de un montaje que estuvo circulando en redes sociales desde el 11 de mayo, informó AFP Factual.

Este martes, en el marco del debate sobre la citación del fiscal de Corte, Juan Gómez, al Parlamento, Bianchi tuiteó que “la esposa del exfiscal [Jorge] Díaz es la directora del Departamento de Víctimas de la Fiscalía”. Díaz, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter que “los contribuyentes tienen derecho a saber” que su esposa “no trabajó nunca en la Fiscalía”. “Si los legisladores no tuvieran inmunidad por sus dichos para agraviar, no los hubiera molestado”, concluyó, en referencia a los fueros parlamentarios que amparan a la senadora.

“No gasto pólvora en chimangos”, pero los contribuyentes tienen derecho a saber que mi esposa no trabajó nunca en la Fiscalía. Es profesional y ejerce liberalmente. Si los legisladores no tuvieran inmunidad por sus dichos para agraviar no los hubiera molestado.— Jorge Diaz (@jdiazalmeida) June 22, 2022

Ante el desmentido, Bianchi pidió disculpas en su cuenta de Twitter al exfiscal de Corte.

Cuando me equivoco (no cuando uso la ironía) pido DISCULPAS. Así lo hice y ratifico con el ex fiscal @jdiazalmeida. Es así: la Directora de Unidad de Víctimas es Mariela Solari, esposa del fiscal de homicidios Carlos Negro, persona muy cercana al ex Fiscal. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 22, 2022

Desde el Frente Amplio promoverán que se discuta en el Senado una moción, ya presentada en diciembre, para analizar las “inconductas” de Bianchi. El senador Charles Carrera dijo a la diaria que “como integrante del Senado de la República es vergonzosa su actitud” y, en ese sentido, consideró que, por su investidura, la cámara alta la debería convocar y “llamarle la atención”, porque “no puede distribuir noticias falsas como lo hace en sus redes sociales”. Carrera señaló que en el caso del presidente electo de Colombia, “lo involucró con situaciones de narcotráfico, eso es gravísimo”. “A ella no le importa si lo que está difundiendo es mentira. No le importa nada, no tiene límites”, concluyó.

Carrera señaló que se busca activar la moción para que se discuta primero en la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación y que luego el Senado tome “las medidas que se tengan que tomar y que cada uno marque su posición”, es decir, si se está a favor o no de “difundir mentiras, el odio y el desprecio hacia las personas a través de redes sociales”.

La moción fue presentada en la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación en diciembre del año pasado, luego de que Bianchi hiciera un pedido de informes para conocer la “situación funcional” de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, Mabel Mallo, tras haber criticado al presidente Luis Lacalle Pou en una movilización.

En esa oportunidad, el Frente Amplio solicitó que se analice si correspondía aplicar alguna de las medidas que prevé el artículo 115 de la Constitución a la senadora, pero luego no se trató en el Senado porque la coalición entendió que no había mérito. Dicho artículo determina que se podrá “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”. Asimismo, se determina que las cámaras podrán remover a legisladores “por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.