Luego de unos días de silencio respecto a la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar licencias a cinco cableoperadores -los tres principales de Montevideo y dos en el interior del país- para prestar servicios de internet, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, habló este miércoles en En perspectiva.

“La primera cosa es que esto no es ninguna noticia”, comenzó Gurméndez, y recordó que las resoluciones firmadas por el presidente de la República se debieron a un fallo de la Suprema Corte de Justicia “sobre la inconstitucionalidad que se había decretado desde el año 2016” respecto al artículo 56 de la ley de medios, que prohíbe brindar servicios de internet a estas empresas.

Para Gurméndez, la gente “prefiere” a la empresa estatal “en un marco de mayor competencia” como el que se abre ante estas resoluciones. “Nosotros no le tenemos miedo a la competencia”, aseguró, y añadió que Antel tiene “99% del mercado [y] el expertise técnico”. Sostuvo, además, que “desde hace muchísimo tiempo” se vienen “fortaleciendo estas ventajas que Antel tiene”.

Por ejemplo, evaluó que “la red de fibra óptica es una ventaja tecnológica” y un “esfuerzo de inversión”. Según Gurméndez, se ha trabajado para “llegar con esta tecnología a todos estos rincones y lugares donde no estar presente podría ser una desventaja competitiva”.

Al mismo tiempo, se ha invertido “fuertemente en los equipamientos en los hogares” para dar “más velocidad con menos precio”, y así fortalecer “a la empresa desde el punto de vista de su capacidad financiera”. En definitiva, según el jerarca, se están “dando los pasos necesarios para competir” con lo que se viene, puesto que “si algo la realidad ha demostrado es que cuando se introduce un mayor grado de competitividad, las empresas tienen que seducir a sus clientes en un marco donde está siendo cotejado con los servicios de otros”.

Consultado por las críticas, tanto desde el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) como por parte del director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, Gurméndez entendió que “están defendiendo algo que no existe en el mundo, no hay un país que tenga un [solo] operador de servicios de banda ancha y de internet y que no haya la posibilidad de un mínimo de competencia”, y recordó que “en Uruguay ya hay competencia a través de la [red] inalámbrica”. “En definitiva las medidas que se están tomando tienen que ver con la apertura”, y las licencias “representan una apertura gradual”, concluyó.

Es cierto que Antel compite con la empresa Dedicado en materia de red inalámbrica, pero ahora los cableoperadores lo harán a través del cableado y podrán utilizar incluso infraestructura de Antel, como la fibra óptica, que hoy representa 43% de la facturación anual del ente.

En este sentido, Gurméndez expresó: “Se hace una cuestión de consigna a propósito de que se van a brindar servicios a los competidores, como algo que se va a plantear ahora y pone en riesgo la supervivencia de Antel”. Y aclaró: “Quizá mucha gente no sepa que Antel les brinda a competidores estructuras de las antenas de radiobases y celulares”. Hoy en día, sostuvo, “Antel, Movistar y Claro tienen aproximadamente 76 antenas en las que han decidido que, en vez de poner una antena al lado de la otra, hay una antena que se comparte”.

“Tenemos que verlo desde el punto de vista de darle el servicio a la gente, si uno es monopolio y sube las tarifas, tiene ganancia”, reflexionó, y vio como algo positivo que se pueda “competir también en precios”. El jerarca hizo hincapié “en la manera en que manejamos la empresa para fortalecerla y ver cómo brindamos un mejor servicio a los clientes” . Desestimó que se anuncie el “apocalipsis de Antel” por parte de algunos actores.

Sobre la conducción de Sutel disparó: “Ahora ya no es [Gabriel] Molina el que está en las conferencias [de Sutel], ponen a una dirigente sindical, pero es el mismo perro con diferente collar”.

Realidad virtual

“Gurméndez maneja una realidad que no es”, sostuvo en diálogo con la diaria el presidente de Sutel, Gabriel Molina, y llamó a que “se dejen de decir falacias” respecto a la competitividad de Antel, que “ya está en competencia”.

“Antel compite con Movistar y con Claro, pero era una competencia que, de alguna forma, estaba regulada por el Estado uruguayo, permitiendo que la [competencia] se dé sobre la calidad de los servicios, no sobre los precios”, aseguró Molina. Añadió que desde el sindicato no creen “que Antel vaya a poder competir con los precios que las multinacionales ofrecen cuando desarrollan sus negocios en el planeta”.

Lo que se hace con esta decisión, aseguró el dirigente sindical, es “agudizar la competencia”, y recordó uno de los puntos más debatidos en torno a este tema: la ley de creación de Antel, que dispone que “toda transmisión eléctrica sobre una conectividad fija es monopólica de Antel”.

“Están atentando contra Uruguay, eso es lo que están haciendo. Que salgan del mundo virtual y hagan lo que tengan que hacer, pero gobiernen para el país y no para el capital extranjero”, agregó.

Respecto a los dichos de Gurméndez sobre la diferencia entre el mercado de telecomunicaciones uruguayo y el del resto del mundo, Molina acotó que “en el mundo no hay empresas de telecomunicaciones públicas, no hay empresa pública como tenemos en nuestro país”.

Otro de los puntos que remarca Sutel, que además paró y se movilizó este miércoles, tiene que ver con los ingresos de nuevos trabajadores en relación a la cantidad que se jubila, unos “cien por año”, indicó el dirigente. “Hasta ahora hemos acordado que iba a ingresar personal y todavía no entró nadie, precisamos alrededor de unos 300 trabajadores tanto en la parte operativa, los que conectan los servicios, como en la parte comercial que se contacta con los clientes”, explicó.

“Si no apresuramos este año y lo que tendría que ser 2023, antes de que se cierre todo previo al año electoral, vamos a tener un problema de falta de personal como se lo venimos reclamando al señor Gurméndez en las reuniones que hemos tenido”, sentenció.

Por último, se refirió a la alusión personal que hizo Gurméndez durante la entrevista con En perspectiva: “No hay perros ni hay collares, hay quienes están entregando Uruguay como regalo a las multinacionales y quienes defendemos los intereses del país”.