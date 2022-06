El gobierno decidió este año formalizar mayo como Mes del Soldado, algo que despertó las críticas de varias agrupaciones relacionadas a las víctimas de la última dictadura que celebran en mayo el Mes de la Memoria. Particularmente los 20 de mayo se realiza la Marcha del Silencio, que conmemora el asesinato, en esa fecha en 1976, de varias figuras políticas, incluyendo al legislador nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz, el Toba. Este jueves, su hijo, Mateo, se refirió a la decisión del gobierno y expresó su desacuerdo: “para mí es doloroso”.

El cineasta fue entrevistado por Ciudad Viva de TV Ciudad y allí contó que el tema le parece “complicado”, mientras que por un lado entiende la disposición del gobierno a conmemorar el trabajo de los soldados, le parece que es una actitud que podría haberse evitado. “Son gestos que podían ser más nobles hacia la familia y no lo han sido y es ahí donde a uno le provoca el conflicto”, describió.

En particular se refirió a la actitud del Partido Nacional, que “homenajea” a su padre, pero no “reivindica” la figura: “Hay un divorcio entre la realidad que hemos vivido como familia y la realidad que ha tenido el Partido Nacional con la figura de Gutiérrez Ruiz. Es una figura reconocida, pero claramente no reivindicada”, apuntó. En esa línea enfatizó que “hay gestos gubernamentales que nos hubieran hecho bien y sin embargo no se hicieron, en este tipo de cosas que entiendo por qué se hacen no se tiene la sensibilidad que nosotros nos gustaría que tuvieran”.

El hijo del legislador opinó que el gobierno podría “hacer la salvedad de que el mes de mayo es el 20 de mayo” y en esa fecha se conmemora el asesinato de su padre, junto con Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw. “Es algo muy importante para el país y muy duro y no se lo puede pasar por arriba como si no sucediera, hacerse el distraído como si no pasara, es duro que nosotros sabemos que lo mató la inteligencia militar, que justo se reivindique en ese mes, obviando la figura de Gutiérrez Ruiz como si fuera un cero a la izquierda, para mí es muy doloroso”, aseguró.