Durante el llamado a sala del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el aumento de homicidios, la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien preside el Senado, interrumpió a la senadora del Frente Amplio (FA) Amanda Della Ventura mientras esta hacía referencia a los femicidios.

“¿Quiere que le repita por qué estamos acá?”, le dijo la vicepresidenta. “¿Usted quiere decir, señora presidenta...?”, comenzó a responder Della Ventura, a lo que Argimón se le adelantó: “Ojo con lo que va a decirme”. “La pregunta es para todos, si matar a mujeres no son homicidios”, retrucó Della Ventura. “Usted es una atrevida, disculpe que se lo diga. ¡No me falte el respeto y respete mi trayectoria! Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema”, la increpó Argimón.

La Mesa Política del FA de Florida manifestó este miércoles su preocupación por el hecho y apuntó que no se puede ser “indiferente” ni acostumbrarse “a situaciones de violencia con salidas destempladas de actores políticos en nuestro país”. En el Senado “se vivió una situación de violencia, destrato y agresión que nos dejó muy doloridos. Nuestra compañera la senadora Amanda Della Ventura sufrió una violenta agresión, fuera de lugar, de la presidenta del Senado Beatriz Argimón”, se indica en una declaración.

Asimismo, se señala que “no es con actos de barricada” que se tenderán “puentes” que ayuden a “encontrar salidas a los problemas” que afectan al país, y se llamó a todos los actores políticos a “generar un clima” que permita “estar a la altura de las circunstancias”.

La juventud de la Vertiente Artiguista, sector al que pertenece Della Ventura, también repudió el accionar de la vicepresidenta durante la sesión parlamentaria.

Desde este espacio repudiamos totalmente el accionar de la Vicepresidenta Beatriz Argimón, donde falta el respeto a nuestra compañera senadora Amanda Della Ventura.

Ninguna trayectoria avala la violencia, menos aún, desde el lugar que ocupa. https://t.co/ScNMGGvrcU — Jovenes Vertiente Artiguista (@JovenesVA) June 7, 2022

En diálogo con la diaria, Della Ventura señaló que lo más importante es que no se puede tomar “como normal una reacción violenta y agresiva en cualquier ámbito, y menos desde una investidura de la presidenta del Senado”.

A su entender, Argimón se “equivocó”, y agregó que el Parlamento es un “ámbito democrático”, donde debe primar el “respeto a las opiniones, pero también a las personas”. “Creo que desprestigia al sistema político y realmente no ayuda a que un sistema que está muy cuestionado pueda mejorar su cara y su apariencia. No fue para nada adecuada esa reacción”, sentenció.

Della Ventura señaló que no sabe si Argimón era consciente de que ella iba a referirse a los femicidios. De todas formas, la senadora frenteamplista expresó que está convencida de que “la muerte de mujeres son homicidios”. “Es evidente que es un homicidio agravado por su condición de mujeres. El femicidio no elimina el carácter de homicidio. ¿Cómo va a decir que no tenía que ver un tema que afectaba al Ministerio del Interior?”, señaló.