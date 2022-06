Luego de que la situación en relación a los trabajadores de la empresa portuaria Montecon entrara en un stand by, los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, comparecieron el miércoles ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores para responder preguntas de la oposición. Por un lado, fueron consultados sobre qué pasará con los puestos de trabajo; por otro, respecto del plan de inversiones de la empresa belga Katoen Natie.

“Lo que nos preocupa como oposición, como Frente Amplio (FA), como uruguayos, es la superficialidad con la que se trató este tema”, explicó el senador frenteamplista Charles Carrera. Durante la comparecencia de los jerarcas, en la que también participaron el presidente y el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el FA planteó sus “preocupaciones” sobre “por qué permitieron que esto se aprobara en forma tácita”, es decir, “no se analizó el plan de inversión que presentó la empresa”.

Katoen Natie, tras una negociación con el gobierno a raíz de una amenaza de juicio internacional, firmó un contrato por el que extendió la concesión de la terminal especializada del puerto hasta 2081 –que gestiona bajo la firma Terminal Cuenca del Plata (TCP)–, además de que logró la prioridad para el atraque de contenedores, lo que suscitó variadas críticas por entender que de este modo se consagra un monopolio portuario.

A las consultas del FA se sumó una nota que envió a la comisión Katoen Natie el 13 de mayo. Allí la firma pone de manifiesto que TCP se encuentra “sin disponibilidad”, por lo que no esperan “una notificación de traslado administrativo” –es decir, tomar nuevos clientes de otras empresas que operan en el puerto de Montevideo, aunque la ANP así lo requiera– hasta febrero de 2023 si no hay cambios “en las ventanas programadas” ni en “el volumen de carga” que manejan los servicios que trabajan con TCP.

El ministro Falero optó por no contestar las preguntas en el momento y hacerlo por escrito. Esto, según Carrera, se debe a que lo que responda “puede tener consecuencias en la denuncia penal” que ya presentó el FA respecto del contrato con Katoen Natie. Sin embargo, las consultas del FA “versan sobre temas muy simples”, aclaró.

“Si uno va a comprar un auto, quizá nos requieran más documentación que la que se presentó al Estado uruguayo por una inversión de 444 millones de dólares”, ejemplificó el legislador, que consideró “escandaloso” el hecho. La bancada del FA, confirmó Carrera, analizará “el posicionamiento político” que asumirá, porque los legisladores creen que “no es válida una respuesta de que porque hay una denuncia penal posteriormente se nos va a contestar”.

Al mismo tiempo, Carrera recordó que fue el presidente Luis Lacalle Pou quien “habló de 455 millones de dólares” de inversión, pero esto no figuró en el plan de inversión. Además, de los “72 millones de dólares” que según Carrera se iban a invertir este año, “todavía no vimos nada”.

“Resulta que no aprobaron el plan de inversión porque va a haber un proyecto ejecutivo, pero si no se analizó desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de cuáles son las obligaciones que asume el Estado, no está claro” cuál es la naturaleza del acuerdo, manifestó Carrera.

Igualmente, el senador reconoció “la buena voluntad del ministro Falero”, puesto que “se ve que tiene intención de hacer las cosas diferente”. El acuerdo con Katoen Natie fue negociado por Luis Alberto Heber cuando estuvo al frente del Ministerio de Transporte.

Respecto de la situación de los trabajadores de Montecon, Carrera declaró que desde el Poder Ejecutivo se les aseguró que, además de la implementación de un seguro de paro especial para 108 trabajadores, se van a generar “más puestos de trabajo”. Sin embargo, opinó: “Por ahora lo que vemos es que hay una situación conflictiva”.

Más tarde, Carrera publicó un hilo de Twitter en el que sostuvo que la oposición se fue de la comisión con “un sabor amargo luego de la comparecencia de una delegación que dejó más dudas que certezas”.