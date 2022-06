El enredo dentro de la coalición para concretar el cambio de ministros de la Corte Electoral sigue lejos de arreglarse y a esta altura parece un laberinto sin salida. Hace pocos días, Cabildo Abierto (CA) aceleró el pedido para que se designe a la abogada Sandra Chá, de su partido, en lugar de uno de los miembros del Partido Colorado (PC). Para esto los cabildantes se basan en que el artículo 324 de la Constitución establece que los miembros partidarios de la Corte Electoral deben renovarse de forma proporcional a la última elección nacional, y se designan por dos tercios de la Asamblea General –es decir, se requiere un acuerdo político–. Ante esto, el PC perdería un ministro en favor de la candidata cabildante.

El senador de CA Raúl Lozano dijo a la diaria que el lunes el PC pidió “diez días más”, por lo que calcula que la semana que viene finalmente se podrá definir el tema, que se viene arrastrando casi desde que empezó el nuevo período de gobierno.

El senador cabildante sostuvo que el PC es el partido “que tiene problemas” con la elección de los ministros, porque tanto el Partido Nacional (PN), como CA y el Frente Amplio (FA) están dispuestos a votar las nuevas designaciones. Como el PC, “acorde con la última elección, es el que pierde un ministro, tiene ciertas dudas”, agregó. Lozano aclaró que en realidad “no hay grandes cambios”, ya que la idea de la coalición es que la designada por CA entre en lugar de uno de los colorados y que un nacionalista sustituya a otro del mismo partido, pero de diferente sector.

En total, la Corte Electoral tiene nueve integrantes: presidente, vicepresidente y siete ministros. De estos últimos, hay dos colorados, dos blancos y tres frenteamplistas.

Lozano señaló que a CA no le “cae bien” que la negociación esté trancada dentro de la propia coalición, pero “es la realidad” y van a esperar el tiempo que pidió el PC. Además, sostuvo que los colorados “no tienen fundamento” para su posición; lo que piden es ocupar la suplencia del presidente de la Corte Electoral, que hoy es del FA, pero según Lozano se había negociado que a la oposición “no se le iba a quitar ninguno de sus ministros”.

“Antes no habían dicho nada, pero ahora el PC pide ocupar ese cargo. A su vez, si la suplencia la ocupa el PC, el FA no votaría; entonces, se pierden las mayorías especiales. En cambio, puede llegar a pasar que se apruebe en la Asamblea General sin los votos del PC”, señaló Lozano. Por último, subrayó que “democráticamente y republicanamente, está clarísimo quién es el que tiene que ceder”, porque “las urnas así lo dijeron y no tiene otra explicación”.

En tanto, el diputado del PC Conrado Rodríguez aseguró a la diaria que su partido no está trancando la negociación y que “eso es lo que quieren hacer parecer”. Agregó que es el FA el que “no ha querido dar sus votos” para los cambios; primero, cuando “puso la excusa” de que se estaban contabilizando las firmas para habilitar el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración, y luego cuando dijo que “quería esperar a que terminara el referéndum”.

El diputado explicó que la postura del PC es que la primera suplencia del presidente de la Corte Electoral, “que es una figura neutral de los partidos, le corresponde a la coalición, no al FA”. “Si el FA perdió la elección, no puede ser que continúe con la misma integración, es decir, con cuatro miembros más el suplente del presidente. Entonces, es de lógica que si hay una nueva integración y el FA sigue quedando con cuatro, ya no puede tener el suplente del presidente”, señaló, e insistió con que el planteo del PC “atiende el resultado electoral”.

Además, resaltó que con la disposición actual, cuando el presidente de la Corte Electoral pide licencia, el FA pasa a tener cinco integrantes de nueve, es decir, la mayoría. También aclaró que el PC ya había acordado en 2020 que iba a “perder un ministro”, y entiende que el suplente de la presidencia, si es para la coalición, “debería ser un representante del PC, en la medida en que es quien pierde un ministro”. Pero, en todo caso, esa “es una decisión que tiene que tomar la coalición”, agregó.

La senadora Liliam Kechichian, coordinadora de la bancada de senadores del FA, dijo a la diaria que con los miembros que la oposición tiene hoy en la Corte Electoral no hay “ningún problema” y están “conformes”, por lo tanto, no tienen “nada que cambiar”. Subrayó que defienden esa cantidad de ministros porque son la “fuerza mayoritaria” y tienen “todo el derecho”. “Nosotros durante diez años tuvimos una Corte Electoral que no reflejó en absoluto los crecimientos o decrecimientos de los partidos. Así que el PC no puede asombrarse por una eventualidad que se pueda dar”, indicó.

Kechichian añadió que el FA se mantendrá en su postura y que entre el PC y CA “tienen que negociar el lugar que hoy tienen los colorados”. Además, aclaró que si hay un acuerdo en la coalición y los miembros del FA se mantienen, no tienen problema en votar. “Pero el problema es que son ellos los que no se ponen de acuerdo”, finalizó.