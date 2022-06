Varias autoridades estuvieron presentes este viernes en la inauguración de la Expo Uruguay Sostenible que organiza el Ministerio de Ambiente, incluido el responsable de esa cartera, Adrián Peña, que conversó con la prensa sobre los próximos desafíos de Uruguay en materia medioambiental y se refirió en particular al proyecto privado de isla artificial en Punta Gorda. Según aseguró, su cartera nunca fue consultada al respecto: “Sorprende que primero no consulten en Ambiente, pero la realidad es que todavía no tenemos ese proyecto”.

“Nosotros en el Ministerio de Ambiente no tenemos ninguna línea con respecto a esta idea. Todo hace pensar que es un proyecto complejo desde el punto de vista ambiental, pero todavía no lo tenemos. El ministerio tiene que opinar cuando tenga el proyecto para que nuestros técnicos desde el área de evaluación de impacto lo analicen. Hoy nosotros lo que vemos es una idea y una discusión pública sobre el tema, pero el ministerio no tiene nada sobre el proyecto”, explicó.

El proyecto cuenta con el visto bueno de Presidencia y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero fue rechazado por la Intendencia de Montevideo. Según Peña, un proyecto de estas características tiene que “asegurar servicios, tiene que ver con el desarrollo urbanístico de un departamento” y en ese sentido es lógico que se haya presentado al gobierno departamental, pero aclaró que “el proyecto, como cualquier otro, tiene que pasar por el Ministerio de Ambiente, o sea que cuando esté pronto, llegará”.

Leé más sobre esto: Falero dijo que el Poder Ejecutivo está dispuesto a “dar un paso más” en estudio de isla artificial en Punta Gorda

En la expo también estuvo la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Consultada sobre la iniciativa, respaldó la decisión tomada desde la Dirección de Planificación de la comuna y aseguró que la isla tendría “consecuencias negativas para Montevideo” por la “lógica de anclaje, exclusión y enorme concentración de metros cuadrados, que operaría como un agujero negro para todo Montevideo”.

“Sin duda está en el mar, así que hay un tema de competencia nacional, pero está planteada también por los inversores en clave montevideana, por lo tanto hay cuestiones calculadas en su proyecto de saneamiento, movilidad y demás”, aclaró la intendenta, que aseguró que se reunió con los inversores en un primer momento, luego el tema fue analizado por los técnicos en un trabajo “pormenorizado y serio”.

La intendenta aseguró que se maneja con “una política de mucho respeto con el que viene a plantearnos una inversión, el respeto de estudiar con seriedad, de responderle que sí o que no lo más rápido que podamos. Los técnicos se tomaron su tiempo para hacer un estudio concienzudo y cuando me trajeron el resultado había que responderles, y no tengo nada más que agregar”.

Leé más sobre esto: Proyecto de isla artificial: Sociedad de Arquitectos criticó la iniciativa y los blancos insisten en que sea analizada

Los residuos que genera la industria

Peña comentó que “en los próximos días” el Ministerio de Ambiente aprobará el plan VALE, que impulsa la Cámara de Industrias, que busca la valorización de envases y materiales envasados. Según se dijo en su presentación este verano, el desarrollo del plan requerirá de una inversión inicial de 50 millones de dólares y luego una operativa que costará alrededor de 25 millones de dólares por año, y generaría unos 1.700 puestos de trabajo, que permitirán formalizar a personas que hoy trabajan en la clasificación.

El próximo paso en el que trabaja el ministerio es articular la posible tasa que proyecta cobrarles a las industrias la Intendencia de Montevideo por la gestión de los residuos. “Estamos tratando de que la propuesta de la intendencia sea compatible con el plan nacional y con los objetivos de recuperación que este ministerio le ha impuesto a la Cámara de Industrias. Hay una resolución de este ministerio que obliga a la recuperación de 30% de envases a 2023 y de 50% a 2025. Para eso la inversión de la Cámara debe multiplicarse, y se está comprometiendo a hacerlo. Vamos a tratar de que la propuesta de la intendencia sea sinérgica con estos compromisos; el rol del ministerio es de articulación y hay más temas para resolver”, explicó el jerarca.

“La idea de la intendencia es poner un precio por la gestión de residuos que no son estrictamente su competencia. Ese es el concepto; no hay montos, no hay formas, no está definido cómo sería. Creemos que es bueno trabajarlo juntos y lo estamos haciendo; lo que hay es un concepto: la intendencia diciendo que los residuos domiciliarios son su competencia, pero no los envases, por eso por esta gestión que no es su responsabilidad quiere cobrar algo. Ese es el concepto, cómo se baja a tierra es lo que estamos trabajando”, detalló.