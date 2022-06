Este lunes se reunió la Mesa Política del Frente Amplio (FA) y recibió a los directores de la oposición en Antel, Daniel Larrosa, y en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), Pablo Siris. En la instancia se analizaron dos medidas conocidas en los últimos días: la habilitación a los cableoperadores para brindar el servicio de internet, que entre otras empresas favorece a las tres cables de Montevideo ligados a los canales privados (4, 10 y 12), y el contrato de Antel con los canales para retransmitir en Vera TV sus contenidos, exclusivamente en los celulares y no en otras plataformas.

“No hay fundamentos ni una razón de peso. Se le da un millón de dólares por año a cada canal privado por retransmitir en el teléfono”, dijo en una rueda de prensa el presidente del FA, Fernando Pereira. Señaló que Antel acordó “pagar una suma importante a los canales privados por algo que no tiene valor, que la gente puede ver en la televisión abierta”.

Sobre la habilitación para brindar internet, que el gobierno justificó en base a una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia al artículo de la ley de medios que prohibía este servicio para los cableoperadores, Pereira planteó que “no hay informes jurídicos ni de Antel ni de la Ursec” que justifiquen la medida. “Se les da a los mismos prestadores la posibilidad de colocar internet en los hogares; tiene que haber una explicación y una forma de actuar prolija”.

En ese sentido, Pereira subrayó que el gobierno repite “el accionar del puerto [en referencia al contrato con Katoen Natie para extender la concesión hasta 2081], que tuvo un exceso de desprolijidad, ahora en Antel; tanto pagando una suma importante a los canales privados como dando el permiso para la transmisión de datos, cuando Uruguay tiene un mercado que es de los mejores del mundo en cableado [para acceder a internet]”.

Consultado sobre qué pasos dará el FA, aclaró que no responderá “al ritmo de Twitter”, sino que consultará con especialistas “para ir tomando posiciones definitivas e ir denunciando hechos que desde nuestro punto de vista demuestran que hay un modelo que va a golpear mucho al Estado uruguayo”. Si bien planteó que hay “decisiones erráticas” del gobierno y “alguien las va a tener que explicar”, no adelantó que esté definido convocar a las autoridades al Parlamento. Al respecto, cuestionó la última comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber: “Estuvo diez horas, se lo convocó para que diera a conocer un plan, y no lo supimos”.