En la población uruguaya existe un alto nivel de conocimiento sobre la posibilidad de que Uruguay firme un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Según un estudio realizado por la Usina de Percepción Ciudadana (UPC), entre el 15 y el 20 de julio, ante la pregunta “¿Has escuchado hablar sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) Uruguay-China?”, el 89% respondió que sí ha escuchado. El 6% planteó que no y el 5% no sabe o no contesta.

A mayor edad, mayor es la proporción de personas que afirmó estar al tanto del TLC. De todos modos, en la población más joven, el 86% dijo haber oído hablar del tema. Esta proporción crece hasta alcanzar su máximo entre los mayores de 60 años (95%).

El conocimiento acerca del TLC también se incrementa con el nivel socioeconómico. Mientras entre las personas pertenecientes al nivel bajo, el 78% dijo estar al corriente del tema, en las personas de niveles medios y altos esta proporción alcanza al 90% y 99%, respectivamente.

También se observan ciertas diferencias por sexo. Mientras que el 96% de los hombres afirmó haber oído hablar del tratado, para las mujeres este porcentaje fue de 84%.

En cuanto a la posición respecto al eventual acuerdo, y teniendo en cuenta que aún no se conocen los contenidos de la negociación, existe una predisposición favorable al tratado. Ante la pregunta “¿Cuán de acuerdo estás con que Uruguay firme un Tratado de Libre Comercio con China?”, el 61% dijo estar de acuerdo (32% muy de acuerdo y 29% de acuerdo), 9% dijo estar en desacuerdo (3% muy en desacuerdo y 6% en desacuerdo), el 26% respondió que desconocía los temas del tratado y el 4% no sabe o no contesta.

Entre los más jóvenes, se observa un mayor nivel de acuerdo con el TLC: tres de cada cuatro (75%) de las personas de entre 18 a 29 años dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con el tratado (ver figura 2). Para todos los demás tramos, el nivel de aprobación a un TLC se encuentra por debajo del 60%.

Por otra parte, a mayor nivel socioeconómico, mayor apoyo a priori a firmar un TLC. Además, el nivel de acuerdo es mucho más bajo entre las mujeres (50%) que entre los hombres (71%).

Ficha técnica

El relevamiento fue llevado a cabo entre el 15 y el 20 de julio de 2022. Se utilizó una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.