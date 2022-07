El presidente Luis Lacalle Pou concurrirá este viernes a la Huella de Seregni a presentarle a la oposición el anteproyecto de ley de reforma de seguridad social. El mandatario ha reiterado que el gobierno aspira a que la reforma sea aprobada con el mayor de los consensos. Sin embargo, varias figuras del Frente Amplio (FA) entienden que primero debe haber acuerdo entre los socios de la coalición y, en particular, apuntan a Cabildo Abierto (CA) y su postura sobre los cambios en la Caja Militar.

“Lo importante sería saber qué tanto acuerdo hay en la coalición”, dijo el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en rueda de prensa, ya que entiende que lo ideal es que “si se pone sobre la mesa algo, sea sobre bases firmes y sólidas”. Si bien entiende que el gobierno solicitará al FA que tome una posición al respecto, recalcó que, además del contenido, es importante conocer “cómo viene la cosa en la interna de la coalición de gobierno, para ver dónde hay que zurcir para generar los consensos”.

En la misma línea opinó el senador frenteamplista Mario Bergara, exministro de Economía; afirmó en el programa Nada que perder, de M24, que el anteproyecto “no es la propuesta acordada”, porque todavía “falta el filtro de la negociación, sobre todo con CA, por los temas vinculados a la Caja Militar”.

Rodolfo Saldain, designado por el gobierno para liderar el proceso de reforma y quien trabajó en el proyecto, adelantó el miércoles en Telemundo que el nuevo sistema empezará a regir desde 2027 e implica una transición gradual entre los dos regímenes –el actual y el futuro– por 20 años. Una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS) apuntaba a igualar los beneficios entre el sistema general y las cinco cajas. La propuesta actual apunta a conformar un sistema común, sin cajas paraestatales, para los trabajadores que ingresen al mercado, e ir reduciendo gradualmente el peso de las cajas por fuera del Banco de Previsión Social.

Además, el anteproyecto del gobierno incluye el incremento de la edad de retiro de 60 a 65 años, que también será un proceso gradual subiendo el límite de a un año, salvo para algunos sectores como la construcción y rurales, que mantendrán los 60 años como exigencia.

Bergara expresó que “el diablo está en los detalles”, por lo que el FA será cauto hasta no estudiar la iniciativa. “Está claro que no va a haber impactos en lo que resta de este gobierno, por lo que, con más razón, en la perspectiva de futuro donde, por ejemplo, nosotros aspiramos a volver a gobernar, es un tema muy delicado”, agregó.

El senador recalcó que existen temas que, dependiendo de cómo se diriman en la coalición, “el FA va a tener una tesitura u otra”. Por ejemplo, para el FA es un tema “neurálgico” todo lo que refiere a los cambios en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Al respecto, señaló que el FA puede discutir parámetros con “cierta amplitud”, pero lo que les “parece inaceptable es que se le pida a la sociedad un esfuerzo, en el contexto de lo que es la sustentabilidad del sistema de seguridad social, y que no se actúe con la misma lógica en todos los institutos, en particular, en la Caja Militar”.

Según supo la diaria, en Cabildo Abierto (CA) el anteproyecto entregado el miércoles a la coalición empezó a circular este jueves entre los asesores económicos del partido. Si bien se habló del tema el jueves en la reunión de bancada, donde el líder Guido Manini Ríos -que participó del encuentro en Suárez con el presidente- informó a los demás legisladores de lo hablado con los socios en la instancia convocada por Lacalle Pou, la posición de CA se conocerá el próximo miércoles. Allí ocurrirá la reunión de la Mesa Política de CA, integrada por legisladores y los jerarcas del Ejecutivo del partido, y habrá luego una conferencia de prensa.

CA fijará posición sobre el tema en esa conferencia y las fuentes adelantaron que se hablará sobre todo el sistema previsional, en línea con la propuesta del Ejecutivo, sin priorizar la situación de la Caja Militar.

La posición de Onajpu

Gabriel Regalado, asesor de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), recordó que el colectivo no acompañó el documento final de recomendaciones de la CESS y consideró que, según los detalles que trascendieron, se mantienen los puntos que habían cuestionado.

“Había una crítica a la suba de la edad de manera general. Ahora, al parecer, al menos para algunos sectores, se consideraría no aumentar. ¿Con qué criterios se adopta para algunos sectores y por qué no [se incluyen] otros? Me llama la atención que no se haya considerado al servicio doméstico y la pesca, que son actividades que tienen mucho desgaste físico y una cuestión que luego se ve en las jubilaciones por imposibilidad física”, expresó.

Otro de los cuestionamientos de Onajpu refiere al sistema de ahorro individual obligatorio, administrado por las AFAP, que se extenderá a todo el sistema. Para Regalado, el problema es que se continúe “con las características que tiene ahora, bastante privatizado y con empresas de carácter financiero”, que no persiguen el “objetivo que entendemos que debería tener la seguridad social”.