El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, volvió a responderle al presidente Luis Lacalle Pou sobre la firma de un tratado de libre comercio con China. El mandatario contó este martes en un evento de la Unión de Exportadores que le dijo al jerarca frenteamplista que está esperando su declaración “a favor del TLC con China”.

En su audición semanal en la radio CW41, de San José, Orsi expresó que él ya había opinado al respecto en una entrevista con M24, y reiteró que sería “buena cosa conocer los términos del preacuerdo o de los avances que hay con el gobierno de China”. Explicó que cualquier tratado de libre comercio “encierra algunos riesgos”, aunque “en principio abrirse a la economía mundial y que la economía mundial abra sus puertas siempre es bueno”.

Recalcó que está de “acuerdo en avanzar” con el TLC, pero “no de espaldas al Mercosur porque va a ser imposible y no sirve estar aislados”. Señaló que entendió “la intención del presidente” y está de acuerdo en que la oposición debe expedirse y le agradeció el gesto. De todas formas, apuntó que tiene “toda la responsabilidad de poner los puntos” que le parecen “que tienen que estar sobre la mesa” para poder avanzar en “políticas de Estado”.

Sin embargo, a su entender, “no fue buena señal aparecer en el Mercosur como diciendo ‘igual vamos solos’. Uruguay no puede estar solo en esto. Empezando porque no es muy viable”, apuntó. En particular se refirió a las “gestualidades” del presidente y expresó: “No me pareció buena señal por parte del gobierno nacional, del presidente particularmente, de ir a la cumbre del Mercosur [y decir]: ‘vamos solos igual, nosotros nos cortamos con un acuerdo con China y ustedes vean lo que hacen’. Ese fue un poco el gesto que se visualizó y fue un poco cómo se paró Uruguay en esa reunión”.

Asimismo, señaló que “Uruguay tiene una posibilidad enorme y maravillosa de liderar el Mercosur”, porque a “estos dos gigantes que les cuesta mucho ponerse de acuerdo”. Según dijo, Uruguay tiene la capacidad de “ser la locomotora de la región para aliarse o para lograr acuerdos con el resto del mundo. Algo así como lo que hace Bruselas en Europa”.