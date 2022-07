En medio de las críticas del Frente Amplio (FA) por la “falta de profesionalismo en la conducción” de la Agencia Nacional de Vivienda (AVN) luego de la votación de un proyecto de ley en carácter de “grave y urgente” para evitar pérdidas millonarias en créditos hipotecarios a raíz de dos artículos de la ley de urgente consideración (LUC), el presidente de la ANV, el cabildante Klaus Mill von Metzen, respondió a los cuestionamientos en diálogo con Radio Sarandí.

En primera instancia, recordó que al ex gerente general del organismo, el coronel retirado Gustavo Fernández, se le solicitó la renuncia “el mes de marzo debido a cuestiones de funcionamiento y de trabajo en conjunto”, y aclaró que “no tiene que ver con lo que hoy estamos analizando”.

Es decir, a pesar de lo informado por Búsqueda en junio -que se trataba de una renuncia por problemas internos de Cabildo Abierto-, y de haber sido Fernández quien archivó el informe que alertaba de las consecuencias de estos artículos de la LUC, Mill von Metzen insistió en que fue por “asuntos laborales”.

Asimismo, el jerarca entendió que “no se iba a cometer el error” porque “se estuvo trabajando en esto”, pero sucedió “que en poco tiempo” se tuvo “que apurar muchísimo para llegar a la solución” a través del proyecto de ley. “El asunto es que el área de jurídica realiza en su momento el análisis”, contó Mill von Metzen, y aseguró que de todas formas “no hubo un informe jurídico ni se elevó a directorio en su momento, y ese expediente fue justamente archivado”.

La pandemia de covid-19, además, generó “el estudio de otras emergencias que se vivían en ese momento, las cuales fueron atendidas”, según Mill von Metzen, y “cuando se retoma el proceso normal de trabajo es cuando se empiezan a analizar esas situaciones y el área de créditos detecta justamente las implicancias que puede tener esto”. “Yo creo que esto fue analizado y detenido a tiempo y eso es lo más importante”, sentenció.

En su momento, en diálogo con M24, la directora de la ANV por el FA, Verónica Dodera, señaló que “no se sabe cuál es el dinero” que podría haberle costado al Estado. “Intenté que se me ampliara la información. Desde el 9 de mayo al 8 de julio y tras haber leído un comentario de prensa, el informe que tengo yo decía 2.500 créditos. Cuando leo un informe que dice 5 mil y 50 millones de dólares, consulté, me dijeron que estaba mal, pero no me dijeron cuánto”, indicó Dodera, que el martes fue recibida por la Mesa Política del FA.

En relación a las declaraciones de la representante de la oposición, Mill von Metzen entendió que “la directora tendría que informarse mejor”, y se corrigió: “Ella está informada, lo que pasa es que es un juego que sin duda ella utiliza, pero conoce muy bien los números”.

“No digo que mienta, lo que digo es que ella tiene la información y como cualquiera de los tres directores puede llegar a la información directamente y utiliza otras herramientas para obtenerla”, añadió el jerarca, y confirmó que eran “400 millones de dólares que estaban en un principio en juego”.