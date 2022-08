El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que es uno de los promotores de que el proyecto se trate como “urgente” en comisión, señaló a la diaria que más allá de los tiempos previstos hay que “traducir en hechos” esa “urgencia”, porque los legisladores de la comisión estuvieron de acuerdo en darle esa celeridad. Sobre las críticas a los artículos 4 y 6 del proyecto, Goñi expresó que no conoce “qué quieren mejorar Lereté o Roselló; lo que sí conozco es el gran trabajo, proyecto y todas las soluciones legales que, para mí, son las mejores”.

Dijo que eso no implica que el Frente Amplio deba dejar de convocar delegaciones. “Para nosotros el tema es muy claro, esta solución es muy buena; sacarle cosas a ese proyecto lo que haría es que esto no fuera solución”, apuntó, e indicó: “Cuanto antes se apruebe, mejor, porque hay niños y padres sufriendo. Hacerlos sufrir innecesariamente unos meses más me parece una tremenda injusticia, totalmente innecesario e inconveniente”.