La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a su cargo el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el miércoles recibió solamente a las autoridades del Ministerio del Interior (IM), en una comparecencia que se extendió desde la mañana hasta bien entrada la tarde. Finalizada la sesión, el titular de la cartera, Luis Alberto Heber, se fue sin hacer declaraciones a la prensa.

Además de los números del gasto, el MI también presentó cifras sobre su gestión. Entre ellas, un “récord” de bocas de venta de droga “desarticuladas”, siendo 1.152 en 2021. El año pasado, según se informó, el MI incautó 1.196 kilos de pasta base, 17.490.368 pesos y 742.794 dólares relacionados con la droga, todas cifras que la cartera también cataloga como “récord”.

El diputado nacionalista Sebastián Andújar señaló en rueda de prensa que los jerarcas del MI mostraron números, que si bien “son fríos, porque siempre estamos hablando de personas”, verifican que “la película 2021 mostró mejoras en cuanto a la baja de homicidios, hurtos y rapiñas”, además de “cifras récord de incautación de droga y de dinero provocado por la venta de las drogas”. “Creo que fue una muy buena presentación del ministro, muy contundente en que vamos por buen camino”, acotó.

Andújar resaltó que al comparar 2019 con 2021, es decir, la “película” de cada año, hay “una mejora de 24% en cuanto a los homicidios”. “Después podemos analizar la fotografía de 2022, pero es fotografía. Tenemos que esperar a que pase el año y ver cómo termina. Sabemos, y estamos preocupados, porque esa fotografía nos viene marcando un aumento. Veremos qué pasa con el correr de los meses”, sostuvo.

Consultado por la prensa sobre la preocupación que ha mostrado el Frente Amplio (FA) por las muertes violentas de los últimos meses, el diputado dijo que se trata de “la formación de un discurso y relato que se quiere imponer”, del cual la coalición no puede “ser cómplice”, porque “las muertes son muertes, las personas no son números”, y no pueden ser “indiferentes al dolor, tratando de buscar distintos tipos de muerte: violenta, dudosa o natural”. “Los homicidios son homicidios, y el MI se aboca a tratar de reducir la mayor cantidad posible. Nunca vamos a estar conformes hasta que no se eliminen por completo. Aunque haya una muerte, siempre tiene que haber una preocupación”, indicó.

Andújar dijo que con el correr del tiempo se verá si realmente “hubo incidencia o no” de la pandemia en la baja de delitos. Señaló que las autoridades del MI han tratado de manejar esa variable, “diciendo que sí, que quizás se apresuraron en decir que no era por la pandemia”. “Pero yo sería mucho más cauto”, señaló.

La oposición, preocupada por el “círculo” de bocas de pasta base

Por su parte, el diputado del FA Sebastián Valdomir dijo en rueda de prensa que luego de la comparecencia de Heber a la oposición le quedaron varias preocupaciones sobre la situación de seguridad y convivencia, porque en el segundo semestre de 2021 y en el primer semestre de 2022 se volvió a una situación de homicidios y de muertes violentas “muy preocupante, incluso a niveles anteriores a la pandemia”.

Por eso, el FA le planteó a Haber si no era necesario “declarar la emergencia en materia de seguridad”, pero contestó que no lo ve “conveniente por ahora”, y le remarcaron que fue un compromiso de campaña de la coalición, que está en el punto 6 del documento “Compromiso por el país”. Allí dice: “Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades”.

Valdomir subrayó que, según los datos del observatorio del MI, los homicidios por causas de conflictos entre bandas criminales y narcos “viene bajando, de 2020 a 2021, y de 2021 a ahora”, entonces, “si bien eso es un elemento que preocupa”, los homicidios “explicados en su conjunto, por conflictos entre narcos, vienen bajando en los últimos tres años”. “El otro elemento que le planteamos es que esta Rendición de Cuentas le da recursos incrementales a la Policía y al MI, pero otras áreas fundamentales de política en materia de seguridad, como el Poder Judicial, el [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente] INISA y la Junta Nacional de Drogas [JND], no reciben nada de presupuesto”, indicó.

Consultado sobre el “plan” que Heber anunció hace varios meses que tenía para frenar el narcotráfico, Valdomir dijo que le preguntaron al ministro si quería pasar a una “sesión secreta, sin versión taquigráfica”, para que por lo menos les diera “los detalles y las líneas generales” de ese plan, pero prefirió que no, y sostuvo que con la intervención que había hecho “era suficiente”.

“La preocupación que nosotros le manifestamos fue tomando las propias declaraciones de Heber, sobre que se han cerrado bocas en 2021, porque ha dicho que se cierra una y a los pocos días se abre una nueva. Entonces, le preguntamos qué está haciendo el MI para cortar ese círculo. Nos respondió que es una cuestión de múltiples áreas de interinstitucionalidad, donde intervienen el [Ministerio de Desarrollo Social] Mides, el Ministerio de Educación y Cultura y la JND, pero hasta ahora no ha podido revertir ese ciclo”, finalizó.