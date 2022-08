La bancada de senadores del Partido Nacional recibirá este miércoles al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para que brinde información sobre la denuncia que el ministerio presentó en julio contra el senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, por hechos ocurridos en 2012, cuando era director general del Ministerio del Interior (MI).

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo este martes en rueda de prensa que se trata de un tema “delicado” y deben “ser cuidadosos con los pasos a seguir” porque “hace a la conducta de un jerarca de la administración anterior que hoy es senador de la República y tiene la investidura del voto popular para estar aquí”.

El programa Santo y seña de Canal 4 emitió un informe este domingo en el que se refirió a un incidente ocurrido en la noche del 12 de noviembre de 2012, cuando un joven de 26 años, Víctor Hernández, recibió una bala perdida que lo dejó parapléjico, proveniente de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez. La víctima presentó la denuncia a nivel penal y civil, pero al momento nadie fue responsabilizado por los hechos.

En ese entonces, Carrera dio su autorización para que recibiera atención excepcional en el Hospital Policial y tickets de alimentación por 20.000 pesos. El MI presentó una denuncia el 13 de julio de este año contra el senador para que se investigue si cometió abuso de funciones.

“Si puede demostrar que nada de lo que se dijo pasó, se terminó; si no lo puede demostrar tendrá consecuencias”, dijo Gandini. Asimismo, el senador nacionalista cuestionó las últimas declaraciones de Carrera, quien sostuvo que se trata de una “persecución política del ministro”, ya que el senador frenteamplista es uno de los denunciantes del acuerdo del puerto con Katoen Natie y es crítico con la gestión en seguridad del MI. Para Gandini, no es correcto “adjudicar intenciones a un funcionario público que tiene obligaciones cuando la denuncia no partió del ministro, me parece que es ir un poquito más lejos y tratar de hacer personal un enfrentamiento”.

Al respecto, Heber dijo este miércoles que “no hay mejor defensa que un buen ataque” y que “nadie tiene coronita en Uruguay”. El jerarca explicó que la denuncia del MI en julio fue presentada por Asuntos Internos “porque entiende que hay delito o que puede haber indicios de delito. No fue una actitud que viene a partir de una orden del ministro”, según consignó Montevideo Portal.

El ministro tuvo conocimiento de la situación de Hernández cuando concurrió a Rocha en enero de este año. En ese momento, la víctima y su familia le plantearon que el caso “se había investigado mal”. “Me comprometí en hacer una reevaluación de esa investigación y de la tarea que hizo la Policía en aquel entonces. Se lo encargamos a Asuntos Internos, que hizo una reevaluación de pruebas. Determinó que hay indicios de delitos y por lo tanto hizo la denuncia en Fiscalía”, apuntó el jerarca.