“Al que está trabajando no les puedo cambiar las reglas del juego. Les puedo decir que los quiero estimular a que si quieren se pueden jubilar más tarde; no hay que alterar el contrato, las normas, las reglas, que cuando uno empezó a trabajar sabía que se podía jubilar a los 60 o a los 65. Eso no se puede cambiar”, supo decir en la campaña electoral, en 2019, el ahora presidente Luis Lacalle Pou. Sin embargo, con el anteproyecto de la reforma previsional en vista, esa “promesa” no se cumplió, ya que la iniciativa establece aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, excepto para los trabajadores que estén en el rubro de la construcción o rural.

Esa promesa fue motivo de críticas desde el PIT-CNT este lunes. Marcelo Abdala, presidente de la central sindical, dijo que “no le hace bien a la democracia que el presidente de la República incumpla su promesa preelectoral de no aumentar la edad de jubilarse”. “Esto es una cosa bien importante. Es una cuestión grave que el presidente haya dicho que no iba a promover iniciativas que eleven la edad de jubilarse pero, en lo que estudiamos de este proyecto, lamentablemente incumple una promesa electoral”, había agregado.

Luego de haber oficializado la candidatura de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile para que sean sede del Mundial 2030, Lacalle Pou reconoció que incumplió la promesa de la campaña electoral. “Es cierto, lo dije. No los quiero aburrir con la historia, no quiero poner excusas. Es fácilmente comprobable, en 2019 no teníamos los informes del gasto del producto en el sistema jubilatorio. Decían que al 2060 se iba a llegar a la situación que estamos en la actualidad”, apuntó, e insistió en que no era una excusa.

El mandatario sostuvo que cuando se nombró al equipo de expertos una de sus “condiciones” era cumplir con el compromiso electoral. Sin embargo, “a las pocas semanas de estudios”, quien fuera el presidente de la Comisión de Expertos, Rodolfo Saldain, le dijo que era “imposible”.

“Insistí, ayudé, y por eso ese período de transición del 67 al 71, donde se corre la edad de jubilación a 65 años a aquellos nacidos en determinadas fechas. Es cierto lo que se dice, lamentablemente el sistema está en esta situación. Asesorados por un grupo de expertos, con los nuevos números demográficos, de gasto, se llega a esta situación”, indicó.

Al ser consultado por el rechazo al anteproyecto que planteó el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio, Lacalle Pou, de modo tajante, planteó: “Hace 15 años están mirando para el costado, no han propuesto nada. Sólo han generado más déficit con la última reforma que se hizo. ¿Les voy a dejar esta bomba a nuestros hijos, nietos? Hay que hacerlo. ¿Cuál es el costo político? Yo espero estar vivo dentro de 30, 40 años y que no me señalen diciendo que está desfinanciado el sistema”.

Insistió con que “hace 15 años” que “se dice que hay que arreglar el sistema de jubilación”, pero que “agarran la pelota y, ¡pum! La patean para arriba, para adelante y que otro la corra”. “A mí me prestaron la pelota, entonces, ¿qué hago? ¿Hago lo mismo, la pateo para adelante para el próximo gobierno?”, cuestionó.

Sobre si el proyecto es de la coalición de gobierno o del presidente, Lacalle Pou confesó que por ahora es de él, por lo que sus socios tienen previsto plantear modificaciones al anteproyecto, que se espera que se eleve al Parlamento para su discusión en setiembre.