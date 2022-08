Si uno entraba a Montevideo desde el oeste en 2019 podía ver, en la intersección de la avenida Carlos María Ramírez y la ruta 1, un cartel de campaña de Cabildo Abierto (CA) con la figura que sobresalía, evidentemente, de Guido Manini Ríos, líder de la colectividad política que se estrenó en esta legislatura. Lo mismo en 2020, durante la campaña de cara a las elecciones departamentales. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el cartel –y un local cercano– cambió de partido. Hoy en día, ese espacio publicitario, casi de privilegio, es del Frente Amplio (FA) y, más específicamente, del intendente de Salto, Andrés Lima, quien busca proyectar su imagen a nivel nacional.

Es que si bien la cartelería y el local cambiaron de partido, el dueño es el mismo: el empresario libanés Michel Murad, que se instaló en Uruguay en 1986. Murad es dueño de otros inmuebles en La Teja y en Salto, algunos de los cuales alquiló al Estado, según figura en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Al mismo tiempo, es impulsor y socio del emprendimiento Parque Aventura, que se ubica en la falda del cerro Pan de Azúcar, en Maldonado.

No hay registro, previo a 2019, de apoyos por parte de Murad a partidos o candidatos puntuales, y su relación con la política se gestó más que nada a través de sus hijos, activos militantes de CA. Mientras que su hijo Jamil es diputado suplente de Elsa Capillera, su otro hijo, Anthony, fue candidato a alcalde del Municipio A en 2020. A su vez, su sobrina, Daniela Murad, es la esposa del también diputado cabildante Rodrigo Albernaz, acusado de falsificar firmas para priorizar la entrada de ésta a la cámara.

¿Por qué y cómo el patriarca de los Murad decidió cambiar sus apoyos? En conversación con la diaria, Lima dijo que “compañeros del oeste” de Montevideo le presentaron a Murad, quien había participado “activamente” en la campaña anterior por CA. Si bien no supo explicar por qué decidió apoyarlo, según Lima, se acercó a él porque “se sentía defraudado” con el partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército.

“Se sentía defraudado por un planteo que se le pudo haber hecho, o tenía expectativas de que la gestión de la coalición fuese una cosa y terminó siendo otra. Se encontró con un panorama distinto. Hoy la coalición tiene los tres mismos grandes problemas que definieron el proceso electoral en 2019: inseguridad, desempleo y situación económica. Ya pasaron dos años y medio y siguen esas dificultades, por tanto, aquellas soluciones que en su momento presentaban no se han visto concretadas cuando ya va media gestión”, apuntó.

“Me había visto un par de veces en un canal de televisión, en notas escritas, le habían gustado algunas declaraciones, el hecho de ser del interior, en fin, quería dar una mano, sumarse a nuestro espacio político. Ahí surge la posibilidad de que se sume”, explicó, y contó que “se mandó a hacer” una nueva cartelería luego de acordar con Murad, y que valoraron la ubicación por ser “muy visible” y “una manera de tener presencia en el país”.

Según Lima, Murad “tiene a su gente” que conoce el oeste de la capital, en especial La Teja y el Cerro. “Hace más de 30 años que vive en La Teja, su propia actividad comercial hace que esté en contacto con mucha gente”, expresó.

Consultado por su vínculo con CA y, en especial, el de sus hijos, Lima señaló que “es común” que dentro de una familia “haya más de una opción política”, por lo que la situación de Murad “no es excepcional”. El 24 de setiembre habrá un acto del Encuentro Federal Artiguista (ENFA) en la emblemática plaza Lafone.

Murad: “Yo soy comerciante y el comerciante está apto para todo público”

El propio Murad, consultado por la diaria, sostuvo que “no está” en política. “Para mí todos los políticos lo son en general, no tengo comentarios. Mis hijos están en Cabildo Abierto, pero yo soy comerciante y el comerciante está apto para todo público, no cuenta si es de Nacional o Peñarol”, explicó.

Consultado en cuanto a si el cambio se debió a afinidades ideológicas, Murad aseguró que tiene afinidad “con todos” y explicó que al mismo tiempo que tenía los carteles de CA “tenía otro de [Álvaro] Villar junto a [José] Mujica. No es que tenga afinidad con uno u otro”. También dijo que el aporte a Lima es porque “se acercó” a través de “un amigo” y le pareció “excelente persona”.

Murad sostuvo que le importa “que el político sea bueno para el país antes que nada y para uno también, nadie reza sin tener perdón”. “Son cosas que están en la tapa del libro, y política es plata, en todo sentido”, añadió. “Dentro del Palacio Legislativo los políticos toman whisky juntos, se abrazan juntos, fanatismos hay afuera del Palacio, ¿por qué tenemos que pelear fuera si en el momento que están dentro todos son amigos?”, se preguntó, e insistió en que aportó al sector de Lima “por ser buena persona nomás, no fue un tema de promesas”.

Sin embargo, al ser consultado por los desencuentros que pudo haber tenido con Manini, Murad señaló que con el excomandante en jefe del Ejército “no hay compromisos obligatorios de ninguna naturaleza”, pero “el tema es que cuando alguien te dice 'buen día', tenés que responder 'buen día'”. El empresario insistió en que no se está hablando “ni de un tema económico ni de enriquecerse unos a otros, ni de hacer algo fuera de la ley, pero la palabra agradecimiento o valorar hechos, siempre es válida”.

“Son cosas personales que no precisan que salgan a los medios porque cada persona tiene sus cosas, y, llegado el momento, esas cosas mejor conversarlas con Manini y no con un medio, no tengo que salir a desparramar nada”, sentenció.

Jamil Murad: “Si me apoya a mí, sigue apoyando a CA”

Jamil Murad, justamente, dijo que su padre “medio se apartó” de CA porque “está haciendo sus negocios”, aunque no sabe si “son tan políticos”. “Le alquilaron dos carteles, no sé qué tan político es. Fueron y pusieron el nombre de él, pero creo que no fue ni siquiera con la aprobación de él. Trato de no meterme, que cada uno haga lo suyo; sigue siendo mi padre, yo su hijo, como familia. En el ámbito político tratamos de no meternos”, expresó a la diaria.

Según el diputado suplente, su padre lo estuvo “ayudando” y “colaborando” con el partido durante la campaña. “Fue uno de los pilares principales, daba apoyo en general en lo que fuera necesario”, expresó, y entendió que “la opinión de cada uno puede variar obviamente con respecto a lo que se viene haciendo, lo que se dijo que se iba a hacer y las posibilidades que hemos venido teniendo”.

Consultado sobre si su padre está “defraudado” con CA, Jamil Murad dijo que no cree que esto sea así porque tiene “100% el apoyo de él”. “Capaz pudo haber tenido algún cruce con algo, pero con respecto al partido no lo veo. Yo lo estaría defraudando porque soy de CA. Discusiones, idas y vueltas pasan en todos lados, todos los días”, indicó.

Sobre el pase al FA, se preguntó: “¿Qué significa pasarse de un partido a otro? Su apoyo es incondicional. Sigo sintiendo que si me apoya a mí, sigue apoyando a CA. ¿Está apoyando al FA o a una figura? Yo no sé si apoya al partido completo o a ciertas personas. ¿Los motivos? Habría que preguntarle a él. Si es solamente un motivo comercial, si hay algún trasfondo de amistad, de alguna otra índole”, expuso.

Por su parte, el exjerarca del Ministerio de Transporte Andrés Copelmayer, integrante de Seregnistas de a Pie y activo militante de Lima, apuntó que Michel Murad se acercó al dirigente salteño porque cree que es una “persona honesta y de confianza”. “Se había sentido defraudado por Manini; lo que él dice es que no le cumplió con lo que habían acordado, pero no tengo ni idea de los detalles ni se los pregunté tampoco. A través de otras personas buscó a Lima porque le parecía honesto; ha estado con todos los políticos pero nunca se dedicó a la política”, expresó.

Además del cartel, Murad cedió un local para que funcionara la Casa Encuentro ENFA y pueda ser utilizado por todas las agrupaciones nacionales y departamentales del FA, y organizaciones sociales de la zona que quieran hacer actividades. “Está financiada por todas las agrupaciones nacionales y departamentales que quieran participar y, además, están abiertos a organizaciones sociales, escuelas, esa es la política general”, agregó Copelmayer. Además, adelantó que se está armando un proyecto de merendero, “que hace bastante falta” en el oeste.