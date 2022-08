“Para hacer algo hay que tener un móvil”, sostuvo el diputado de Cabildo Abierto (CA), Rodrigo Albernaz, al ser consultado por la diaria respecto a la denuncia de su diputado suplente, Gianfranco Kucharski, sobre el uso “irregular” de su firma para pedir licencias parlamentarias y así habilitar la entrada de su esposa -sexta suplente en la lista- a la cámara.

Este jueves, además, Kucharski formalizó ante la Fiscalía salteña una denuncia penal por falsificación ideológica de documento público, luego de solicitar al Parlamento todos sus pedidos de licencia y recabar la información necesaria. Según Albernaz, esta denuncia pública -y ahora penal- tiene “un móvil económico [por parte] del suplente” ya que, de acuerdo al diputado, antes de que la situación tomara conocimiento público, Kucharski le planteó, durante un encuentro entre ambos en el Parque Solari de Salto, que “quería que lo compensara económicamente”.

Consultado por la diaria, el legislador suplente aseguró que “en ningún momento de la conversación” con Albernaz se refirió “a ningún tipo de arreglo económico” y que “el único fin de todo esto es querer desviar la mirada de lo que es verdaderamente importante: una supuesta irregularidad con el manejo de las licencias parlamentarias”.

“Yo solamente firmo mis licencias, no conformo documentos”, respondió Albernaz, al ser consultado específicamente sobre qué ocurrió con las licencias de Kucharski. “Esto es un tema administrativo, un tema interno del Palacio donde un legislador no tiene nada que ver”, se deslindó, y explicó que “por lo general” tiene licencias “firmadas por adelantado en una importante cantidad guardadas en carpetas” de las que se encarga “un ejército de funcionarios administrativos del Palacio”. Esto además es por un tema operativo: “un suplente no va a viajar 500 kilómetros para firmar y no va a mandar un paquete que demora un día en llegar”, argumentó.

En una nota enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, Albernaz sostiene que la Comisión de Asuntos Internos de la cámara “recomendó a la Cámara de Representantes su aprobación en todos los casos las licencias que nos ocupan”, y confirmó a la diaria que “se siguió todo el tiempo con el consejo y la recomendación de la secretaría de cámara al pie de la letra”, al tiempo que argumentó que “si hay algo que mi grupo o yo hemos hecho mal, entonces se hace mal en el 90% de los casos”.

Disputas internas

El otro móvil para hacer esta situación pública “fue político”, según Albernaz, lo que “se vio expresado en esta chicana de un problema interno que lamentablemente sale al exterior”. Apuntó contra la agrupación Éxodo del Siglo XXI, de la exdiputada colorada Cecilia Eguiluz, con la que el grupo de Albernaz, Salto Oriental, mantiene una disputa a la interna del partido, explicaron fuentes a la diaria.

Albernaz definió a Eguiluz como “una política profesional que no resiste ningún tipo de archivo de lo que es su historial político” y recordó que el mismo lunes, cuando el tema de las firmas tomó notoriedad, “la secretaria de la Junta [Departamental de Cabildo Abierto] recibió un comunicado de la agrupación Éxodo del Siglo XXI firmado por Eguiluz”, carta que “tenía alusiones hechas por Gianfranco cuando todavía no las había hecho”, en lo que el diputado entiende es “una búsqueda de posicionamiento de la manera más rastrera que puede haber”.

La carta en cuestión, a la que accedió la diaria, está fechada el 1°de agosto y es dirigida al presidente del órgano departamental de CA, Fernando Puppo, y a la secretaria, Sabina Calvo, a quienes se les pide que expliquen “lo que está sucediendo y cuáles son las medidas que como autoridades partidarias departamentales están adoptando”. Solicitan que “de confirmarse estas graves acusaciones sobre la conducción de la banca de Cabildo Abierto de Salto”, se tomen “las medidas disciplinarias dispuestas en los estatutos del partido de acuerdo a la gravedad del caso y de ser necesario se realicen las denuncias a las autoridades correspondientes”.

Desde la Junta se respondió al grupo de Eguiluz a través de una nota en la que manifestaban no tener “más información que cualquiera a través de los medios de prensa”, además de explicarles “por ser nuevos en el partido” que el reglamento de CA no los habilita “a realizar una investigación de este tipo”, al tiempo que argumentan que “nadie puede ser acusado por una presunción”.

La Junta Departamental de Cabildo, a su vez, fue protagonista de otro hecho durante la visita a Salto del líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, cuando trece delegados -entre titulares y suplentes- al órgano le presentaron su renuncia alegando un mal funcionamiento y sesiones de toma decisiones que se realizaron sin cuórum por parte, justamente, de los delegados que representan a la agrupación de Albernaz. Renuncias que se presentaron a su vez, y según informó el medio Salto al Día, luego de reunirse con Eguiluz. La exdiputada, consultada por la diaria, prefirió no dar declaraciones sobre este tema y esperar a que la situación “vaya por los carriles correspondientes”.