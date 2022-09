La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este lunes a la respuesta que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, le dio a una periodista de TV Ciudad que lo cuestionó por la nueva normativa en cigarrillos. El jerarca le dijo fuera de cámara: “¿Te mandan, eh?”, lo que generó una fuerte polémica y el rechazo de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Al respecto, la intendenta aseguró que hay algunos aspectos que hacen que el episodio haya sido “muy grave”.

En primer lugar mencionó que Delgado es “una autoridad nacional” que de “alguna manera” está “avasallando” a una periodista, y enfatizó que un agravante es el hecho de que haya sido un hombre contra una mujer.

Asimismo, destacó que a su juicio “se encuadra en una campaña de ensañamiento contra TV Ciudad. No lo veo aislado. La verdad que no es justo, la libertad hay que defenderla de verdad, la libertad de prensa también, no sólo con palabras; y la periodista, como todos los periodistas, tienen mi total respaldo, porque creo que la libertad de prensa es un pilar muy importante en la construcción de la democracia y la libertad”.

La intendenta también fue consultada por la prensa sobre la reunión que tendrán este martes los presidentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En su opinión, el encuentro está “muy bien, el sistema político tiene que dialogar, bajar la pelota al piso, dejar de judicializar la política, dialogar más y dar ejemplo de convivencia”.

En esta línea, la jerarca enfatizó que “la sociedad tiene mucha irritabilidad” y llamó a “bajar un par de cambios”, y agregó que “el sistema político tiene que ser un ejemplo”.