En la sesión de directorio de este jueves, Ancap aprobó el pliego con las condiciones generales para el proceso de asociación con un privado en el negocio del portland, un objetivo que el gobierno había explicitado hacía tiempo y para el que dio un nuevo paso. Ahora los interesados podrán ofertar qué tipo de asociación quisieran y los detalles de un eventual acuerdo, para que luego la empresa estatal decida cuál camino prefiere seguir.

La resolución no fue apoyada por el director frenteamplista Vicente Iglesias, que es crítico del proceso de asociación. También la Federación Ancap (Fancap) manifestó su rechazo en los últimos meses, por entender que se trata de una “privatización” del portland.

El director de Ancap, Richard Charamelo, informó a la diaria que con la decisión “se da continuidad a un proceso ya empezado”, dado que Ancap recabó interés de 17 empresas en la primera etapa, iniciado hace un año. Este nuevo paso se frenó varios meses porque se estaba buscando la aprobación del Tribunal de Cuentas de un proceso licitatorio especial, porque no es que la estatal busca el mejor precio, sino elegir entre un abanico de opciones la oferta que crea más conveniente para asociarse. “El directorio dio el ok para que se siga adelante con los lineamientos” en busca de un socio privado, señaló.

Charamelo aclaró que esto no significa que estén definidas las condiciones de la asociación, sino que en el pliego se establecen lineamientos generales. Resta definir, por ejemplo, si un eventual acuerdo involucrará o no a todas las plantas de producción. El director de Ancap sostuvo que “las empresas [interesadas en asociarse] deben cumplir una serie de requisitos” que se incluyen en el pliego licitatorio, y que es seguro “que Ancap siempre va a tener un porcentaje [del negocio, no es una venta total], pero está por verse cuál será, eso dependerá del proceso” de negociación con los privados.

Sobre los puestos laborales, el director de la compañía estatal indicó que “hay un compromiso” de dar continuidad a los actuales trabajadores. Charamelo dijo que el proceso de asociación “va a llevar un buen tiempo”, y no va a concretarse “este año”.

Un año atrás, la diaria informó sobre la decisión del directorio de Ancap comenzar una ronda de consultas con empresas privadas para concretar una asociación para el negocio del pórtland. “Lo que queremos es dejar de perder [dinero] y seguir manteniendo las fuentes de producción, preservando los puestos de trabajo”, dijo en esa ocasión el subsecretario de Industria, Walter Verri. “Esta línea de negocio presenta resultado deficitario desde hace más de 20 años y viene impactando negativamente en el costo de los combustibles”, había dicho Ancap en un comunicado.

El rechazo del sindicato

Ancap cuenta con dos plantas de producción de portland, en Minas y Paysandú, y una tercera en Manga, centrada en aspectos logísticos. Según Fancap, el negocio del portland emplea en total a unas 550 personas, con empleados directos de Ancap y otros que realizan servicios que se han tercerizado.

En junio pasado, el sindicato impulsó una serie de medidas tras denunciar a través de un comunicado que hay “un proceso de privatización” del pórtland. Allí aseguraron que “la lucha estará centrada en mantener la industria cementera en la órbita estatal y pública”.

La participación de Ancap en el mercado del portland ha ocasionado pérdidas a la empresa estatal durante los últimos años. En 2021, la producción de pórtland y la venta del cal tuvieron un déficit cercano a 15 millones de dólares.

A diferencia de otros sectores en los que Ancap es el único protagonista, el negocio del portland no es monopólico. La marca comercial de Ancap, Cementos del Plata, tiene alrededor de 38% del mercado; el resto se divide entre Cementos Artigas, de capitales españoles y brasileños, Cimsa SA, que tiene como accionistas a Diego Godín y Diego Lugano, y Cielo Azul, nuevo competidor que, a mediados del año pasado, inauguró en Treinta y Tres una planta de cemento con una producción anual de 600.000 toneladas, la más grande del país.

”No es la decisión adecuada”

Iglesias, director por el FA, comentó a la diaria que la decisión del oficialismo en el directorio implica disponer de “un procedimiento especial para el portland”, que incluye un pliego con “las bases para las expresiones de interés”. Explicó que el Tribunal de Cuentas analizó la situación y surgieron dos informes, uno en mayoría que avaló avanzar en este proceso licitatorio y otro en minoría que advirtió por distintos aspectos, entre ellos que la asociación requeriría de autorización del Parlamento.

Para Iglesias, la empresa estatal “no estudió todos los escenarios posibles” para el portland y existen posibilidades de “abrir nuevos mercados”, tanto en la exportación como apuntando a sectores no explotados en lo local.

“Pienso que Ancap no tomó las decisiones adecuadas para un proceso de asociación, no tiene un plan ante la entrada de un competidor nuevo [Cielo Azul]. Esta asociación no es un proceso de hoy para mañana, va a demorar mucho tiempo, y en ese período no tenés un plan para proteger tu porción de mercado”, expresó.

Además, advirtió que en el pliego no se establecen lineamientos sobre el futuro de las fuentes de trabajo ni cómo operará la asociación sobre los yacimientos de piedra caliza, la materia prima principal para la elaboración del cemento. Hoy Ancap tiene permisos para extraer el material mediante un proceso de perforación y voladura utilizando explosivos en los yacimientos. La intención del gobierno es que el privado pague por esos permisos, pero mantener la propiedad de la materia prima.

En Fancap habían advertido que Ancap dará al socio sus permisos de explotación de las canteras de piedra caliza, “entregando un patrimonio de 10.000 millones de dólares a cambio de cobrar un costo marginal; en el fondo la cuestión es entregar riqueza del país”.

Por último, Iglesias negó que las pérdidas del negocio del portland tengan algún tipo de implicancia en el valor del combustible, y dijo que ninguna asociación permitirá una baja en las tarifas. “Se usa el portland como excusa para esconder que vinieron a bajar los precios del combustible y no cumplieron”, concluyó.