Tras el procesamiento con prisión por tres delitos del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, algunas figuras de la coalición de gobierno comenzaron a dar su opinión sobre el caso. El senador del Partido Nacional Jorge Gandini dijo este jueves que están “muy sorprendidos, muy disgustados”, y que se están enterando del caso “como todo el mundo, por las noticias”. “A cada rato aparecen cosas que sorprenden”, comentó en una entrevista con Doble click.

El legislador consideró que es un hecho “lamentablemente desgraciado”, en particular “porque afecta notoriamente al presidente, con el que tenemos un afecto personal, y sabemos el golpe que significa para él”. Opinó que Luis Lacalle Pou manejó la situación “como pudo” y que es necesario que se lleve a cabo una investigación: “Hay que investigar en serio e ir hasta el hueso, sacar a luz todas las consecuencias de todo esto”.

Astesiano fue procesado por tráfico de influencias, asociación para delinquir y suposición de estado civil, como integrante de una organización que falsificaba documentos para que ciudadanos rusos obtuvieran cédulas de identidad y pasaportes uruguayos. “No puede pasar que en la cara nos estén abusando de nuestra buena fe y armando una organización con objetivos delictivos en el corazón del gobierno, que tenga su base en el cuarto piso de Torre Ejecutiva”, afirmó, en referencia a que Astesiano y sus cómplices se reunían en la oficina del exjefe de la custodia de Lacalle Pou.

También apuntó que “nos hace muy vulnerables” el hecho de que se hubiera borrado información sobre los antecedentes y anotaciones penales de Astesiano, tal como se confirmó este miércoles, cuando la diaria informó que el excustodio fue procesado con prisión por estafa en 2013. “Me consta que la información no estaba y ahora está. Si se consultaba hace un tiempito atrás no estaba y ahora está. Eso nos hace muy vulnerables”, señaló.

También coincidió en que es necesario investigar cómo parte de las reuniones de esta organización criminal se concretaban en la Torre Ejecutiva, la sede de Presidencia de la República. “Este hombre usaba ese lugar que tenía en función de su tarea, y ahí recibía gente, gente de su organización”, detalló el senador. “Su ubicación en la cercanía al presidente, aunque sea del imaginario de quien recibe una llamada o un pedido de una gestión, hace que pudiera no sólo acceder a información sino abrir algunas puertas”, añadió.

Gandini destacó la investigación judicial y que “la separación de poderes funciona en Uruguay”. “Hacía ya un tiempo que la fiscal estaba investigando este tema, y nadie le dijo nada al presidente”, destacó el senador como positivo. Consultado sobre el hecho de que Astesiano pudo borrar mensajes porque fue avisado de su detención, señaló: “Sin duda tiene vínculos por dentro de la organización, a nivel horizontal”.

En suma, consideró que hubo “fallas de seguridad, funcionarios desleales, y hay responsables que han participado en todo este proceso”, y dijo que si bien el caso “podrá ser un escándalo”, en el episodio “el presidente es una víctima, no es el que genera el escándalo. Cualquier otro hubiera esperado y se hubiera escondido un poco más hasta salir a dar la cara”. Sobre la reacción de Lacalle Pou al conocerse la detención de su custodia, dijo que “capaz que no fue lo más conveniente, pero eso es parte de su estilo; no midió la conveniencia, víctima de la situación, dio la cara”.

También dijo que le preocupan las consecuencias que este caso pueda tener para la imagen de Uruguay, en la medida en que involucra la emisión de pasaportes con documentos falsos. Consideró que los pasaportes uruguayos son “bien vistos” en el exterior y que “tenemos un prestigio que cuidar”. “Claro que esto nos debe estar afectando, también me parece que no es una cosa sin retorno”, concluyó.