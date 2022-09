Consultado por el espejo que se dio entre la situación de carrera y el ahora exdirector general de Secretaría, el nacionalista Luis Calabria, Gandini entendió que este último “cometió un error”, pero renunció en cuanto se supo que había realizado una consulta oftalmológica en el Hospital Policial. En este sentido, Gandini entendió que si hace “una regla de tres”, Carrera “tiene que ir a cadena perpetua”.

“¿Qué hizo Calabria? Renunció, y ahora tenemos que escuchar a dirigentes del FA decir que había una orden política de [el ex ministro del Interior, Eduardo] Bonomi, que está muerto y no lo puede desmentir”; de todas formas, sostuvo Gandini, “una orden política no está escrita en ningún lado”.

“¿Por qué, si todos tienen descuento Fonasa y tienen una mutualista elegida, van al Policial? Porque en el Policial el médico te atiende como jerarca”, aseguró Gandini, y recordó que “en el Policial se atiende la salud de policías retirados y parientes de primer nivel de los policías. Después se atienden por Fonasa”.

“No pueden decir que hay orden política para superar eso, y con la orden política se atienden esposas, amigos o personas que no tienen nada que ver”, sentenció Gandini.