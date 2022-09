El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), y el presidente de la fuerza política, Guillermo Domenech, se reunieron ayer de tarde con el directorio del Partido Nacional (PN), encabezado por Pablo Iturralde, para empezar una ronda de conversaciones con el fin de crear un ámbito amplio de debate sobre varios temas.

Al final del encuentro, en rueda de prensa, Manini fue consultado por la prensa sobre las críticas que recibió el gobierno por los recientes cambios a la normativa antitabaco, y específicamente respecto de si cree que estos cuestionamientos pueden hacer peligrar la candidatura del ministro de Salud Pública, el cabildante Daniel Salinas, a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Espero que no”, dijo dos veces el senador, y argumentó que “no deja de ser una medida administrativa que, en definitiva, nada cambia en cuanto a la actitud del gobierno uruguayo contra el consumo de tabaco”.

“Espero que no”, repitió, pero acto seguido añadió que no tiene “la información de cómo piensan los distintos actores que tienen que ver con la decisión”. Consultado por su opinión sobre la medida, Manini dijo que no la ha analizado “profundamente”, pero consideró que “el tipo de cajilla en sí no es lo principal. Nos estamos acostumbrando a ver las cosas laterales, secundarias, formales, en vez de ir a la esencia del tema. No veo que cambie mucho por una medida de este tipo la política antitabaco que ya es tradicional en Uruguay”, evaluó.

Un ámbito para tratar “los grandes temas nacionales”

Sobre el objeto de la reunión que tuvo lugar en la casa del Partido Nacional, Manini recordó que, como dijo la semana pasada luego de la reunión de la Mesa Política de su partido, la idea de CA es crear un ámbito de diálogo “para tratar los grandes temas nacionales, que trascienden a una o varias administraciones de gobierno, aquellos temas de largo plazo que en Uruguay son muchos, muy importantes y hay que tratarlos en clave de país y no en clave de partidos”, y puso como ejemplos “el tema de la pobreza, la inserción internacional, la seguridad social y la educación”.

Manini señaló que el objetivo es hablar y discutir “en ámbitos en los cuales haya representación política, social, empresarial y académica”, y retomó el concepto de la “crispación”, que fue eje del encuentro interpartidario organizado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la jornada del martes. El líder de CA consideró que “hay un nivel de crispación que va escalando”, y subrayó que los cabildantes no quieren “que llegue a mayores, como ha llegado en algunos países de la región”.

“Lo que todos tenemos bien claro es que acá hay problemas que resolver de una vez por todas, y tenemos bien claro que el mundo no nos espera, y que si seguimos así, con esta lógica de medio país, tirándole piedras al otro medio país, vamos a seguir empantanados por los siglos de los siglos”, sostuvo Manini, y comentó que va a entregar un documento a todos los partidos con representación parlamentaria con el fin de trazar un cronograma para continuar con ese ámbito de debate.