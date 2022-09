¿Cómo se sigue luego de una primera elección sorpresivamente exitosa y después de formar gobierno con menos de un año de existencia como partido? Para Cabildo Abierto (CA) esta parece ser una de las interrogantes de cara a 2024. Por ahora, el camino que encontró fue el de habilitar que se formen agrupaciones a nivel nacional dentro del partido en su congreso celebrado en mayo -hasta entonces, todos estaban bajo el paraguas del Movimiento Social Artiguista (MSA)-, en busca de ampliar sus horizontes electorales y mejorar el buen rendimiento de 2019, cuando obtuvo 11% de los votos, tres senadores y 11 diputados.

Son tres los perfiles que, una vez habilitada esta posibilidad, buscaron desmarcarse del MSA. Por un lado, Irene Moreira, ministra de Vivienda y esposa del líder de CA, Guido Manini Ríos, que manifestó su intención de formar una agrupación propia, decisión que, según trascendió, le valió algunos roces a la interna del partido y de la cartera.

La otra interesada es la diputada Elsa Capillera, quien, según informó Búsqueda este jueves, lanzará en los próximos días su propio sector a nivel nacional. Capillera, cabeza de la lista más votada en Montevideo durante 2019, se encuentra de un tiempo a esta parte -al igual que Moreira y Manini Ríos- de recorrida por distintos puntos del país y dice haber abierto dos cabildos en Canelones y uno en Fray Bentos, además de tener referentes en ocho departamentos.

En diálogo con el semanario, Capillera sostuvo que busca reivindicar las “raíces artiguistas” del partido y concentrarse en el “trabajo social con toda la población, pero sobre todo con el que menos tiene, y con la clase media trabajadora”, que, siente, “todavía está abandonada”, ya que “hay mucho para el que no tiene nada o para el que tiene todo”. Asimismo, indicó que su intención es renovar la banca en Diputados e incluso conseguir otra en el interior del país, mientras que no sabe quién encabezará la lista al Senado.

Eduardo Lust, por su parte, dijo a la diaria que presentará su agrupación nacional “en noviembre”, pero que todavía se encuentra “armando la infraestructura burocrática”. Será en este mes cuando haga “el primer encuentro en Montevideo con unas 200 personas más o menos”, adelantó.

Consultado sobre el perfil de su sector, explicó que piensa ir por un camino que “Cabildo no ha recorrido” por “un tema ambiental, y más afín a una filosofía jurídica del Estado, más que política”.

Sobre esto último, sostuvo que su principal propuesta será “ajustar de alguna forma el gobierno a la Constitución, por entender “que está desviado”. “A mí me parece que todos los partidos desde el año 1990 en adelante crearon un Estado semiparalelo mediante leyes, que como a todos les sirve, gane quien gane, ninguno se preocupa de revisarlas”, indicó, y entendió que “esas leyes paralelas permiten tener determinadas funciones de gobierno que la Constitución no permitiría”, y para ajustar la carta magna “a lo que el Estado es hoy” se tendría que hacer un plebiscito que “tal vez no tenga el apoyo del cuerpo electoral”.

En materia ambiental, señaló que se deberían ajustar “los permisos a las normas y no a la voluntad del inversor; acá no se dan permisos ambientales en virtud de si se respetan o no, [se dan] de acuerdo a lo que quiera el inversor”.