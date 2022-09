El expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica dijo no estar de acuerdo con la denuncia que realizó el senador de su sector Charles Carrera contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora para Uruguay (CIDH).

Tal como informó la diaria, el senador opina que se trata de un caso de “persecución política y hostigamiento” por parte del ministro, que lo denunció penalmente por su gestión como director de Secretaría del Ministerio del Interior. La denuncia es por haber permitido que una víctima de un balazo que presuntamente efectuó un policía en 2012 en La Paloma se atendiera en el Hospital Policial, a pesar de no ser funcionario.

Este sábado Mujica fue consultado al respecto y opinó que él no está “para arrimar brasa”. “Necesitamos salidas, tenemos varios problemas. Uruguay tiene un pequeño capital en su imagen de seriedad y estabilidad y no me gusta que entremos a aparecer en el exterior como otros países de América Latina, eso nos descapitaliza”, afirmó el expresidente.

En resumidas cuentas afirmó: “No, no estoy de acuerdo. Hay líos que los tenemos que arreglar entre nosotros”.