La localidad de San Jacinto, en Canelones, recibió este fin de semana la quinta edición de la Fiesta de la Chacra, evento organizado por la comuna canaria. La instancia, que sirvió para que decenas de chacreros mostraran su trabajo y una multitud escuchara los diversos espectáculos musicales que se montaron sobre el escenario, también fue una oportunidad para que Yamandú Orsi recibiera el apoyo de varias personas para lanzar una precandidatura a la presidencia por el Frente Amplio (FA). Incluso la payadora Mariela Acevedo, que dio un show junto al guitarrista Julio Cobelli, se refirió al intendente del departamento como el “próximo presidente” en una de sus improvisaciones, lo que motivó que un edil del Partido Nacional anunciara que presentará un pedido de informes.

Este domingo el intendente estuvo en la fiesta, al igual que el sábado, y se sacó incontables fotos con quienes asistieron al evento. “Una foto con el presidente” o “con el futuro presidente” fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Orsi, quien, como en otras ocasiones, accedió a posar para las cámaras sin hacer comentarios sobre su futuro. Un hombre que afirmaba ser suplente de un edil blanco en otro departamento se le acercó y le dijo que si es candidato militará para que obtenga una victoria a nivel nacional. Pero también recibió reclamos, como el de una mujer que se quejó de que una zona cercana a su casa era usada como basurero; a continuación, Orsi sacó su celular del bolsillo y anotó la queja.

Entre fotos y saludos, el intendente de Canelones conversó con diversos diplomáticos que se hicieron presentes en la fiesta, entre ellos embajadores de otros países, hasta que se acercó el obispo del departamento, Heriberto Bodeant, quien acaparó la atención de Orsi durante un largo rato. Tras recibir a una procesión de San Isidro Labrador, alguien mencionó que Bodeant tenía talento para la música y, a continuación, decenas de personas, incluidos el intendente y sus dos hijos, se sentaron alrededor del obispo para escucharlo tocar la guitarra y cantar.

Luego, en el escenario, se le hizo un homenaje a una mujer chacrera que acababa de cumplir 100 años, y fue a esa altura del evento cuando la payadora levantó una ovación de gran parte del público presente con su referencia a Orsi como futuro presidente. No pasó mucho rato hasta que el intendente recibiera un reclamo por esa situación. Un hombre se le acercó y le dijo: “Esta es la fiesta del pueblo, no de la política”. El intendente quiso hacerlo entender que él no había tenido nada que ver con la situación y que ni siquiera se había subido al escenario a hablar ante el público.

Consultado por la diaria, Orsi restó importancia al tema y dijo que “eso fue una cosa de payadores”. Con respecto a la ovación de parte del público, manifestó que se trata de “un tema de respeto más que de adhesión”. “Estoy seguro de que mucha de la gente que aplaudió va a optar por otras cosas, pero es muy del interior respetar a quien tiene alguna representatividad en el territorio. Es bastante tradicional el hecho del respeto por el alcalde, por el intendente, por el diputado; te reciben con los brazos abiertos”, señaló.

No obstante, el edil del PN Alejandro Repetto, que estaba presente cuando ocurrió el episodio, adelantó a la diaria que este lunes cursará un pedido de informes dirigido a la comuna porque tiene dudas sobre lo sucedido. “Escuchamos varias quejas de las personas diciendo que no correspondía que en una fiesta pasara esto que pasó, que hicieran una canción para ‘Yamandú presidente’”, apuntó, y dijo que se trató de “propaganda política”. Señaló que para la fiesta, que consideró “hermosa” y con “todas valoraciones positivas”, se invirtió “dinero de todos los canarios”, y la solicitud de información será para conocer “si esto estaba o no estaba preparado”. En caso de que no estuviera preparado, para Repetto alcanza con “unas disculpas públicas” de la artista y “que la intendencia haga un mea culpa”.

“La identidad de Canelones”

Orsi dijo que esta fiesta “es un homenaje y un reconocimiento a la identidad de Canelones” y también “es una excusa para encontrarnos”. “Esta cantidad de gente que ves acá se repite en todo el país cada vez que hay un festival; los festivales se llenan todos, esto es una foto de la realidad nacional”, apuntó.

El intendente aseguró sentirse “cómodo” con la ruralidad e identificó allí sus “orígenes”, ya que nació en el medio rural. “La clave está en entender las distintas ruralidades que tenemos. Acá hay gente que vive en el medio rural y trabaja en la ciudad. Aquel concepto de que si vivís en el medio rural sí o sí producís ahí, donde vivís, en Canelones no se aplica porque es una ruralidad muy entreverada con lo urbano”, añadió.

También varios dirigentes del PN estuvieron en el lugar, como la excandidata a intendenta de Montevideo y actual presidenta de la departamental blanca en la capital, Laura Raffo, quien asistió junto al diputado del departamento Sebastián Andújar y varios alcaldes nacionalistas. Luego de sacarse varias fotos a pedido de parte del público, manifestó a la diaria que fue para “conocer más en profundidad lo que es la ruralidad de Canelones”.

Opinó que estas instancias sirven para “destacar el valor que tiene la ruralidad”. “Obviamente nuestro país, al igual que todos, vivió ese proceso de que las nuevas generaciones dejen el campo y vayan a buscar oportunidades a poblaciones más amplias, pero hay que encontrar soluciones para que quienes nacen en un entorno rural puedan desarrollar totalmente su potencial y su talento dentro de ese entorno”, comentó.