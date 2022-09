Ante el trasiego de personas en las ciudades fronterizas, en especial las del litoral, los centros comerciales acudieron, este miércoles, a la comisión especial de frontera de Argentina por los problemas que sufren por la diferencia cambiaria que hay entre el país vecino y Uruguay. Salto, Paysandú y Río Negro están dentro del ranking de los departamentos con más desempleados y, de no haber nuevas políticas de frontera, la cosa podría llegar a empeorar, advierten directivos de los centros comerciales, que dieron un informe pormenorizado de la situación a los legisladores de la comisión especial de la cámara baja.

Según detallaron los directivos de los centros comerciales del litoral, ha habido afectaciones en las termas turísticas y en gran parte de los servicios: “Algunas áreas se empezaron a ver afectadas ahora”, y “estos tres departamentos están dentro de los cuatro con mayor índice de desempleo”, apuntó Cecilia Bottino, diputada por el Frente Amplio (FA) y presidenta de la comisión.

La representante por Paysandú dijo que hicieron planteos concretos para que se avance en alguna medida para paliar la situación. Por ejemplo, señaló que ya se iniciaron conversaciones con el Banco República para implementar una tarjeta al estilo TuApp, que sería similar a la del Ministerio de Desarrollo Social, para la compra de mercadería para los residentes en los departamentos. Asimismo, otra medida es el fomento de compras del Estado para incentivar la industria nacional, algo que ven con buenos ojos.

Además, se planteó algunas modificaciones a la ley de inversiones, como también subsidios específicos para algunas áreas. También pidieron intensificar el control en las aduanas porque el “contrabando no sólo se ha recrudecido a los departamentos fronterizos, sino que también ha llegado al área metropolitana”, en especial a Montevideo, expuso Bottino. Por otro lado, también pidieron más información de Aduana porque a ellos les llega de “forma tardía”, algo en lo que se comprometieron los diputados, sostuvo la frenteamplista.

Centro Comercial de Paysandú advierte “decaimiento total del comercio” en la región

Por su parte, Luis Pedro Rodríguez, directivo del Centro Comercial de Paysandú, dijo a la diaria que los representantes quedaron con el deber de transitar el camino con el gobierno nacional en búsqueda de soluciones concretas para las fronteras. “Los tiempos corren con un decaimiento total del comercio de la región, que es preocupante y alarmante. Necesitamos una respuesta urgente del gobierno y las intendencias. Es un trabajo conjunto”, expresó.

El comerciante indicó que con el gobierno “no queda más que charlar”, porque ya saben “perfectamente todo”, pese a las nulas respuestas. “Los centros comerciales han trabajado unidos, mostrando las realidades. Hoy llegamos a donde no queríamos llegar, esa es la realidad. Necesitamos respuestas urgentes”, sostuvo, y agregó que el desempleo va aumentando y que todavía “no se ha visto lo peor”.

“Ahora cuando tengamos los números de agosto ya van a ser bastante mayores. No es sólo la pérdida de empleo, sino de todo lo que se invirtió durante dos años donde estas ciudades mostraron una activación económica nunca vista. Vivimos un laboratorio con fronteras cerradas que mostró plazas fuertes, con gente que invierte, con nuevos emprendimientos que surgieron y muchísimas fuentes de laburo nuevo”, señaló, y cuestionó que ahora se vuelva a ciudades de fronteras “totalmente desprotegidas” con el “mayor desempleo del país”, donde “ya llega un momento en que no se sabe para dónde mirar”.

Respecto del descuento del Imesi en las naftas, que es de 30% y es la última acción del gobierno, es una medida valorada por parte de los centros comerciales, pero aun así “no da”. Indicó que esos descuentos impositivos hoy con la baja de ventas y recaudación son ínfimos para la situación que se vive.

Por último, Bottino opinó que no hay una política de frontera clara por parte del gobierno dado que no contempló ninguna propuesta de los centros: “Hay una gran responsabilidad del gobierno nacional en la no toma de decisiones, fundamentalmente no aprovechando los dos años en que los puentes estuvieron cerrados y que ahí tendría que haber previsto lo que iba a suceder”, indicó, y concluyó que “justo” impacta en los departamentos donde hay mayor desempleo y “donde ahora se va a incrementar, lógicamente”.

Para la semana que viene, la comisión decidió citar a la Universidad de la República y al Instituto Cuesta Duarte por trabajos que han hecho referidos al tema.