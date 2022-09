Este jueves, varios integrantes del Centro de Estudios de Derechos Humanos se reunieron con las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –organismo que pasaron a integrar hace pocos días–, y antes con el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. La organización nuclea a varios grupos, como Reconciliación Nacional, Toda la Verdad –de Diego Burgueño– y Asociación Patriótica 14 de abril, que está presidida por el exdiputado colorado Daniel García Pintos.

La organización pidió esas reuniones para conversar sobre el proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA) que busca establecer que los reclusos mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria, ya que tienen mucho interés en que se apruebe.

García Pintos se incorporó al partido liderado por Guido Manini Ríos en 2019 y, al asumir el nuevo gobierno, llegó a tener un cargo, en el Plan Juntos, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, encabezado por la cabildante Irene Moreira, pero en abril de 2021 renunció y se siguió definiendo como “colorado y pachequista”.

De cualquier manera, luego de ambas reuniones, García Pintos señaló a la diaria que CA “debe tener una suerte de compromiso asumido con la barra”, sus “amigos”, en referencia a “los militares y otros que no son militares, pero sobre todo con los militares que están presos y toda la barra”. Por lo tanto, a su juicio, CA debería tomar el proyecto de ley de prisión domiciliaria y convertirlo “en un artículo aditivo de la Rendición de Cuentas”. “Y que le vayan a decir que no, porque todo el mundo va a temblar dentro de la coalición, por una razón muy sencilla: ¿y si Manini, que tiene 11 diputados y tres senadores, no vota? Qué lío”, sostuvo. Para que quede más claro, García Pintos señaló que CA debería incluirlo en la rendición “como elemento político, de presión”.