Por más de dos horas el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reunió al expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, y a los ministros Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social) y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, para afinar lo que será el proyecto de ley final de la reforma de la seguridad social.

Según dijo Saldain en rueda de prensa, está previsto que el proyecto entre a la cámara alta la segunda semana de octubre, y no a fin de este mes como se planteó en un principio. Los senadores deberán crear una comisión especial para recibir delegaciones que están involucradas en esta reforma, entre ellas, las cámaras empresariales y el PIT-CNT.

Sobre la reunión, que se llevó adelante en la Torre Ejecutiva, Saldain indicó que “se fueron tomando decisiones que aspiran o buscan contemplar los objetivos buscados por las diferentes propuestas” de los socios. En algunos casos, con los “instrumentos planteados”; en otros, con “otro tipo de instrumentos”, dado que el objetivo central “es contemplar” los reparos de las diferentes fuerzas políticas, y “lo que se tomó, por parte del equipo que estuvo trabajando y liderando el presidente, fueron las definiciones concretas”, indicó, pero no descartó nuevas reuniones para afinar la redacción del proyecto.

Consultado sobre la Caja Militar, Saldain indicó que “el proyecto se basa en un principio, que es el de igualdad”. Eso, según comentó, implica que se transite hacia un régimen previsional común que incluya a todas las cajas. “No es lo mismo un militar que fallece o se capacita en actos de servicio. Lo mismo en la Policía”, planteó Saldain.

Asimismo, indicó que proponen un “cambio importante” en lo que refiere al diseño del sistema “en su conjunto”. En relación a las fuentes de financiamiento, sostuvo que se mantendrán las que están vigentes desde la reforma tributaria de 2007.

Pedidos

Sin muchos adelantos, Saldain indicó que Lacalle Pou valoró las modificaciones que plantearon el Partido Independiente (PI) y Cabildo Abierto (CA) sobre el régimen de “pensiones a la viudez”, por lo que pueden haber cambios. En un texto que le dio al presidente, el PI indicaba que no comparte “las modificaciones propuestas al régimen de pensiones de sobrevivencia”, diferencias que alcanzan “tanto las propuestas que implican la reducción de los montos de estas pensiones, como los criterios sobre la duración de las pensiones de sobrevivencia”. Guido Manini Ríos, senador y líder de CA, dijo que esta propuesta “afectaba a las viudas”.

En el anteproyecto divulgado por el gobierno se establecía, en un capítulo específico, nuevas reglas para “las pensiones de viudez”, con un régimen de transición. Entre otras cosas, se decía que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar, posteriormente, vía decreto “los criterios para acreditar los requisitos de dependencia e interdependencia económica”, que serán los que determinarán el acceso de una pensión por viudez, “pudiendo establecer relaciones de proporcionalidad entre los ingresos de la pareja cuando los correspondientes a la persona beneficiaria fueran mayores que los de la persona causante [el fallecido]”. En ese caso, indicaron que para las parejas se iba a exigir una antigüedad del vínculo matrimonial de tres años y de cinco años para las uniones concubinarias. Eso no se iba a aplicar si tenían hijos en común.

Además, en otros artículos se planteaban topes de ingresos para que una persona pueda acceder a una pensión por viudez. Por ejemplo, para las cajas por fuera del Banco de Previsión Social, como la militar, “tendrán derecho a la pensión siempre que sus ingresos nominales mensuales no superen la suma de 215.000 pesos”, una cifra que “irá decreciendo a razón de 10% por año a partir de la vigencia de la presente ley, hasta alcanzar la suma de 100.000 pesos”, que sería el tope definitivo en estos subsistemas.

Críticas

El extitular de la Comisión de Expertos en Seguridad Social criticó al Frente Amplio (FA) por no plantear modificaciones al anteproyecto que el propio Lacalle Pou le entregó en mano en la Huella de Seregni, sede de la fuerza política. Si bien hubo algunos sectores que se pronunciaron de antemano, la orgánica del FA optó por no hacerlo, pero sí difundió un documento en el que analiza la propuesta.

Grosso modo, el FA expuso que el anteproyecto estaba “centrado” en la reducción del gasto “sin analizar posibles fuentes alternativas o complementarias de ingresos” y que hay un “castigo a las mujeres” por el nuevo esquema de pensiones, en especial, con los cambios para las pensiones para la viudez, que está previsto se contemple en el proyecto final. Además, creen que se dan “excesivas facultades” para definir aspectos relativos al régimen jubilatorio al Poder Ejecutivo y a la nueva agencia reguladora que se prevé crear, afectando la autonomía de las cajas paraestatales y del BPS.

“No me sorprendió que el FA no hiciera modificaciones porque durante todo el trabajo de proceso de la comisión, que fue muy rico hasta la elaboración de sus informes, en sí, en el momento de plantear opciones de políticas específicas no ha habido aportes, que probablemente lleguen en este momento o en la etapa parlamentaria”, expresó Saldain.

Según había informado la diaria, el FA se pronunciará públicamente sobre el proyecto de reforma de seguridad social cuando el presidente lo envíe al Parlamento. En ese marco, Saldain insistió en que los socios de la coalición multicolor y los que no lo son “pueden hacer modificaciones” porque durante este período han estado “con un oído grande” recibiendo planteos de los “socios de gobierno y de la sociedad civil”.