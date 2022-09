La candidatura del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para la dirección de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) implicó una gira de dos semanas por países de la región que se financió él mismo, a pesar de que la postulación la hace el Estado uruguayo. “No me quería quedar con las ganas de dar el máximo esfuerzo. El día de mañana no quiero decir que perdí por no haber dado todo”, dijo el jerarca a Búsqueda.

Salinas viajó a República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Surinam, El Salvador y Costa Rica para reunirse con las autoridades de salud de esos países. Asimismo, llegó a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para mantener reuniones con delegados de Antigua y Barbuda, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Belice y Guyana. También se juntó con delegaciones de Reino Unido, Francia y Países Bajos, que hacen un importante aporte financiero a la OPS, consignó el semanario.

El viaje, a pesar de no ser oficial, sí tuvo el aval de la cancillería, que sugirió a través de su Dirección de Asuntos Multilaterales el itinerario de reuniones. Según Salinas, el viaje contó con el visto bueno del canciller Francisco Bustillo y del presidente Luis Lacalle Pou, que le dijo que “si el pago es de tu bolsillo, no hay problema”. El titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) agregó que tuvo más de 20 reuniones y recibió “lindos reconocimientos”, por eso se considera “un candidato interesante”.

Salinas viajó junto a Gabriela Gómez, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación del MSP, cuyos viáticos de 9.366,65 dólares sí fueron pagados por el Estado, según se desprende de una resolución firmada por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Además de ser el respaldo del gobierno a su candidatura, el apoyo de la funcionaria estuvo en enfrentar la barrera idiomática, ya que según contó el ministro necesitaba ayuda con el inglés.

“A mí me interesa la medicina y la gestión. La política es un enorme privilegio para desempeñar, pero lo mío va específicamente dentro de la política sanitaria”, dijo el ministro al semanario. Para él, la gira internacional fue el último acto “de campaña”, que incluyó también reuniones previas con jerarcas de los países vecinos.

La candidatura de Salinas no es la favorita. Según sus propias palabras, “nosotros terciamos, pero con un muy buen desempeño” y agregó que es gracias al “reconocimiento por el manejo de la pandemia y la cooperación internacional con 21 países. La de Uruguay es una voz respetada y escuchada”.

Sin embargo, según dijeron fuentes diplomáticas a Búsqueda, el hecho de que haya varios uruguayos en cargos de organismos regionales dificulta que se vote por Salinas para la OPS. Además tiene importantes competidores, como Florence Duperval, de Haití, que contaría con el respaldo de la Comunidad del Caribe; Jarbas Barbosa da Silva Jr, de Brasil, que se entiende como la continuidad de la actual dirección, y Nadine Flora Gasman, que cuenta con el respaldo de México. “Soy biológicamente optimista”, dijo Salinas, y agregó: “Y si pierdo, pierdo”.