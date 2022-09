Este viernes sobre la tarde, Cabildo Abierto (CA), representado por los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech, visitarán al secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, en su casa de Punta Carretas, en el marco de la gira que vienen realizando en busca de conformar un “ámbito multipartidario” para discutir políticas de Estado a nivel nacional.

Sin embargo, el encuentro viene precedido por un tema que tensiona las relaciones entre colorados y cabildantes: la integración de la Corte Electoral. El partido liderado por Manini Ríos entiende que, de acuerdo a cómo quedó el mapa electoral tras las elecciones de 2019, le corresponde tener un ministro, lo que implicaría que el PC pierda uno de los dos que tiene actualmente: Juan Máspoli o José Garchitorena. Por su parte, CA propone a la abogada Sandra Chá.

Si bien ha sido un tema de tire y afloje desde antes de que el proyecto de Rendición de Cuentas ingresara al Parlamento, en junio, poco se ha escuchado desde el resto de la coalición de gobierno respecto de los reclamos de CA.

El martes, tras salir de su reunión con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, Manini adelantó que pronto habría “humo blanco” sobre esta situación, pero las declaraciones de Sanguinetti un día después a Radio Universal parecen indicar lo contrario.

“A nadie le corresponde [un ministro en la Corte Electoral] salvo el que por los votos pueda conseguir”, argumentó el dos veces presidente, ya que, en realidad, según lo previsto en el artículo 324 de la Constitución, se necesitan dos tercios de los votos de la Asamblea General para cambiar los ministros de la Corte Electoral, y no es automático luego de una elección nacional.

Sanguinetti entendió que “nadie tiene prefigurado el derecho a estar presente” y, además, “no le correspondería a CA ni aun si se quiere al PC, en los cargos de representantes, un miembro o ministro partidario”.

Opinión “contradictoria”

Consultado por la diaria, Domenech, quien además es presidente de CA, entendió que, “obviamente, que, dadas las mayorías exigidas, los acuerdos son imprescindibles”, pero opinó que, de todas formas, le parece “muy grave” que “un partido ocupe cargos que entiende que no le corresponden, porque eso surge de las declaraciones del doctor Sanguinetti, que ese cargo por votos no le corresponde ni a CA ni al PC”.

“Veo que es contradictoria la opinión del doctor Sanguinetti con la realidad que estamos viviendo”, continuó Domenech, e insistió en que “lo correcto” es “que en el supremo órgano de justicia electoral estén representados todos los partidos en forma proporcional a sus votos”, de lo contrario, “parecería” que hay “integrantes de la Corte Electoral que están atornillados en sus cargos a despecho de los pronunciamientos electorales”.

Para Domenech, “desconocer la representatividad que tiene un partido político” no es hacer gala “de buen pensamiento democrático”, máxime cuando son partidos que integran la coalición. Entendió que “no se puede negar” que es una situación que genera tensiones.

“Nosotros vamos a actuar, de todas formas, como corresponde y pensando en el país, y no en el partido ni en ocupar ninguna silla, eso pueden darlo por descontado, pero como dice la biblia: 'por sus frutos los conoceréis'”, citó Domenech, y dijo esperar “que las declaraciones no reflejen cabalmente lo que se piensa, a veces se comete algún error en la expresión y no es la traducción fidedigna de lo que uno piensa”.

Sobre el ámbito correcto para tratarlo, descartó que sea en la reunión de este viernes ya que “no tiene nada que ver con la propuesta de CA y se presta a malos entendidos”. Espera que se haga “en cualquier ámbito de coordinación de la coalición”, ya sea en “reuniones entre líderes” o en alguna instancia de coordinación en el Parlamento.