El senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade fue citado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que haga sus descargos sobre la declaración jurada que presentó en 2021 en la que no aparecía la construcción de una casa de su propiedad en San Luis, según informó Búsqueda. La cita es para el 11 de octubre, una semana después de que declare ante el mismo organismo su par nacionalista Juan Sartori, que incumplió con la declaración jurada de Yekaterina Rybolóvleva, hija del magnate ruso Dmitri Rybolóvleva, según supo la diaria.

La decisión de citar al frenteamplista fue aprobada esta semana con los votos oficialistas de Susana Signorino, presidenta del organismo y perteneciente a Cabildo Abierto, y por Guillermo Ortiz, vicepresidente del organismo por el Partido Nacional. Ana Ferraris, la vocal por el FA, se abstuvo de votar porque fue asesora del senador en el Parlamento.

Más allá de haberse abstenido, Ferraris opinó, en diálogo con la diaria, que Andrade “no tuvo intención de ocultar información”. “A mí no me dio esa sensación”, expresó, y consideró que “de inmediato” presentó la declaración jurada complementaria donde aporta la información por una deuda que mantuvo con la Intendencia de Canelones, que ya saldó. De todos modos, dijo, “nada debería desviar el foco de una investigación tan compleja como la que se está llevando a cabo sobre la declaración jurada de Sartori”.

Asimismo, el blanco no dio cuenta en ninguna de las declaraciones juradas sobre sus vínculos con tres empresas inglesas de las que es director, según informó Búsqueda: Moolec Science Limited, Madrox Partners Limited y Sunderland Association Football Club Limited.

Al respecto, Sartori indicó en su cuenta de Twitter que las empresas que “no aparecen” son “subsidiarias de las [ya] declaradas. Sobre esto, no hay ningún problema. La Jutep lo contempla en su instructivo: al declarar la de arriba, se declaran todas. Mi declaración está completa”.

La presentación

Según informó el semanario, la Jutep recibió dos denuncias, una anónima y otra de la bancada de legisladores del Partido Colorado (PC), en 2021, luego de que Santo y seña, programa de Canal 4, informara que Andrade había omitido el registro en el Banco de Previsión Social (BPS) tanto de la casa como de los trabajadores que la construyeron. También apuntaron que desde hacía diez años mantenía una deuda con la comuna canaria.

En su momento, el PC había instado a la Jutep para que ejerciera sus competencias “del modo que considere pertinente”. Indicaron que “ni los legisladores ni los dirigentes políticos o sindicales” deben tener “privilegios” a la hora de pagar los impuestos, ya que, además, “el salario de un legislador es ampliamente suficiente para estar al día” en el pago de los tributos.

La directora del organismo por el FA estableció que el BPS tenía que calcular la deuda y hacer la liquidación, que llegó luego de la denuncia de los colorados. “¿Cuándo la presentó? Ahora, en 2022, con la última declaración jurada. Esto es objetivo. En 2021 presentó una nota explicando por qué no había presentado eso: era que estaba en trámite”.

Por otro lado, por la abstención, Ferraris indicó que no la “inhibe” de ejercer su función de contralor para que se cumpla con la “actuación que corresponda”. “Todo lo que sea para transparentar, en cualquier caso, me parece que es correcto. Ahora, hay que tener criterios, y muy claros. No se pueden medir con la misma vara los casos porque hay situaciones que si uno las mira detenidamente, las diferencias son abismales”, señaló.