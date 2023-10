El siniestro de tránsito que sufrió el periodista Daro Kneubuhler mientras viajaba en un taxi el 11 de octubre, revivió la discusión sobre la presencia de las mamparas en éstos vehículos. Durante la última semana, las opiniones de actores involucrados han sido varias y evidenciaron una clara oposición. Por un lado, la Gremial Única del Taxi y la Cámara de Transporte, así como la Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez defienden que se quiten las mamparas y, por otro lado, el Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi (Suatt) afirma que son “un elemento de seguridad de vital importancia” para los trabajadores

En ese marco, el presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, anunció que, junto a la gremial y la fundación, enviarán una carta a la Intendencia de Montevideo (IM) para discutir qué hacer con la mampara y plantear posibles alternativas, por ejemplo, que su uso sea opcional y no una obligación para poder circular.

“Pedir nada más y nada menos que la libertad de decisión. Que cada uno sea libre de viajar en un auto con o sin mampara, que cada uno tenga la libertad de trabajar en un auto con o sin mampara y que cada dueño de taxi tenga la libertad de tener un auto con o sin mampara”, expresó Salgado este martes en conferencia de prensa.

El presidente de la cámara sostuvo que cuando se colocó la mampara en 1994 por motivos de seguridad, su necesidad era “indiscutible”, pero “hoy ha cambiado mucho la situación” por los avances tecnológicos que permiten no tener efectivo en los vehículos, que era el principal motivo de robo u otro tipo de agresiones. “Más del 75% del dinero hoy no está arriba del taxi”, añadió. Asimismo, sostuvo que hoy, la mampara produce “un promedio mínimo de 100 accidentes por mes” y comentó que en las puertas de emergencia de todos los centros de salud existe un protocolo para atender estas situaciones: “eso quiere decir que no es un hecho aislado. Es común, ya saben cuando dicen 'accidente por mampara' a qué especialista hay que empezar a llamar antes de darle la primera atención”.

El dirigente de la Gremial Única de Taxis, Óscar Dourado, se pronunció en términos similares y apuntó que “hoy si alguien quiere entrar a un taxi lo único que va a encontrar son vouchers de tarjeta de crédito”, y en ese sentido, pidió que el “trabajador pueda elegir si quiere o no tener mampara. Y que también pueda elegir el ciudadano el servicio que quiere”.

En tanto, desde la Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez sostuvieron a la diaria que se pedirá a las autoridades departamentales “la creación de una mesa de diálogo” donde se llevará esa propuesta del uso opcional de la mampara, entre otras. “La idea es que la sociedad en su conjunto esté representada en esa mesa de diálogo: sindicatos, gremiales, médicos, ONGs, autoridades”, dijeron desde la Fundación.

”La mampara es vida”

Por su parte, el Suatt emitió un comunicado este martes en que expresó que “no están dadas las condiciones para eliminar la mampara”, por ser “un elemento de seguridad de vital importancia para quienes desempeñamos la tarea”. “Basta recordar que, previo a su colocación, asesinaban en promedio a nueve trabajadores por año mientras que al día de hoy esta cifra ha disminuido a un promedio menor de un trabajador por año”, agrega el texto.

Si bien reconocen que la sociedad ha cambiado y que “se cuenta con elementos de seguridad y trabajo tecnológicos” que antes no existían, aún “no se reúnen las condiciones en una sociedad cada vez más violenta para eliminar la mampara”. En esa línea, rechazaron las declaraciones, “sean de quienes sean”, que de “forma muy liviana salen hablando por los medios de comunicación sobre eliminar este mecanismo de seguridad, no teniendo en cuenta que no ha salvado la vida en innumerables ocasiones”.

Por último, los trabajadores plantearon que “no comprendemos una mejora en el servicio en detrimento de peores condiciones de trabajo y seguridad”. “De la misma forma que sostuvimos hace ya varios años que una huelga puso la mampara y una huelga la va a defender”, concluye el comunicado.

.