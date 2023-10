La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad este jueves el proyecto de ley del diputado blanco Álvaro Rodríguez que busca implementar en Uruguay un “sistema de búsqueda temprana” de niñas, niños y adolescentes denunciados como desaparecidos, que se denominará “Alerta Amber”, un mecanismo que funciona en varios países del mundo.

La Alerta Amber (America’s Missing: Broadcast Emergency Response) es un sistema de alertas tempranas para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o secuestrados. Surgió en Estados Unidos en 1996 a raíz del trágico caso de Amber Hegerman, una niña de nueve años que fue secuestrada el 12 de enero de ese año y encontrada muerta cuatro días después.

La iniciativa propone la creación de un sistema integrado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Sistema Nacional de Emergencias para coordinar acciones y estrategias para intensificar la búsqueda de niñas, niños o adolescentes desaparecidos, además de incluir la participación de los medios de comunicación para la difusión de información para notificar a la población, explicó Rodríguez en diálogo con la diaria.

Este sistema implica que una vez que se recibe una denuncia de una niña, niño o adolescente desaparecido se emita una alerta sin esperas, obliga a que se desplieguen acciones rápidamente y se emitan avisos que lleguen a todo el territorio nacional para dar “un conocimiento oportuno a toda la población”. Además de la difusión de información por los medios de comunicación, las personas recibirán un mensaje en su celular de cualquier compañía telefónica a través de Whatsapp.

“Permite tener una alerta en tiempo y forma y que la población pueda saber de primera mano las características físicas y todo lo que tiene que ver”, dijo el nacionalista, y apuntó que “se va algo más allá” con la incorporación de un software de envejecimiento facial, “pensando en el cambio en la fisionomía de niños y niñas desaparecidos que no son hallados por muchos años”.

Rodríguez propuso que en Uruguay se conserve el nombre “Amber” para la alerta “en tanto su naturaleza y características generales han tenido difusión a nivel mundial y eso ayudaría a conocer de qué se trata una vez que esté en funcionamiento”, sostiene el documento del proyecto de ley en la exposición de motivos.

El diputado destacó la importancia de que ante estas situaciones no se esperen 24 o 48 horas para realizar la denuncia y, a su vez, remarcó que quienes la reciben deben “tomar la denuncia en el momento, porque no hacerlo también es considerado una falta grave”. De acuerdo al documento aprobado, “la ausencia” de una niña, niño o adolescente “siempre se considerará involuntaria debido a la etapa de desarrollo evolutivo que transita, ya que en tanto menor no posee la capacidad legal para consentir en forma plena”.

Asimismo, Rodríguez remarcó la necesidad de contar con un mecanismo como este en Uruguay, que tiene frontera seca de rápida llegada, y mencionó que este sistema “ha tenido muy buen efecto” en los países que lo han implementado. Por otra parte, puntualizó que una vez que la niña, niño o adolescente es localizado, se da de baja la alerta, buscando que “no pase lo que pasa hoy en día, que la información sigue en los medios de comunicación o en redes sociales”.

El próximo paso es que el proyecto pase al plenario de la Cámara de Representantes, lo que se estima que será en noviembre, y luego deberá pasar a la Cámara de Senadores.