El diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi propondrá citar a sala al fiscal de Corte, Juan Gómez, “por las reiteradas filtraciones de información bajo reserva en custodia de la Fiscalía” y la “reiteración de estos hechos sin que se tomen medidas”, dijo a la diaria el legislador, este martes. La moción se votará este miércoles en el pleno de la cámara baja, donde Goñi “supone” que tendrá los votos necesarios puesto que ha conversado “con las bancadas”, aunque el Frente Amplio ya definió que no acompañará la iniciativa, informó a la diaria la coordinadora de la bancada, Lucía Etcheverry.

Si bien el propio fiscal Gómez ya dispuso una investigación interna por la filtración de mensajes entre la fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione, y víctimas o terceros relacionados al caso Penadés, Goñi entendió que esta fue “tardía e insuficiente”. “El viernes fueron los abogados penalistas que denunciaron filtraciones de comunicaciones privadas ante los abogados y sus defensores”, lo cual es “gravísimo”, consideró el diputado, y apuntó que este martes “también surgieron expresiones de preocupación de los propios fiscales, cosa que nosotros ya naturalmente habíamos percibido”.

“Supongamos que un fiscal manda interceptar una comunicación y ese contenido después se filtra”, ejemplificó, una situación que, a su entender, “puede terminar en extorsiones, chantaje, hasta delitos mayores”, porque “si cae en manos de un narcotraficante una filtración sobre un contenido de una conversación que nombra a Fulano, puede terminar muy mal”. Entonces, para el diputado blanco, “no es solamente que la Fiscalía no está garantizando”, sino que “expone a personas que no tienen nada que ver, no solamente su privacidad y su intimidad, sino que las expone a delitos graves”.

Consultado sobre si entiende que hay intencionalidad en las filtraciones, Goñi sostuvo que no cuestiona “que terceros que acceden a la información la divulguen”, sino “el acto delictivo de la filtración”. Asimismo, para el legislador, la investigación administrativa del fiscal de Corte “es insuficiente”.