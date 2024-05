Los precandidatos presidenciales frenteamplistas coincidieron el viernes a la noche en la plaza San Fernando, en el centro de Maldonado, ante un público integrado por veteranos militantes y dirigentes departamentales, y muchos seguidores de la banda de rock La Tabaré, que actuó en la previa de los discursos.

Junto a Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima, estuvieron en primera fila el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y algunos miembros de las comisiones que elaboraron el programa de gobierno, como Daniel Olesker y Pablo Ferreri, además de diputados y exlegisladores de la fuerza política.

Acto del Frente Amplio en Maldonado. Foto: Natalia Ayala

Antes de instalarse en las sillas para ver las actuaciones artísticas, los precandidatos recorrieron la plaza charlando con la militancia, sacándose selfies y respondiendo preguntas respecto de sus propuestas. Superados algunos malos entendidos entre los comandos de campaña con relación al orden de los oradores, se resolvió que el primero sería Andrés Lima.

Cada uno puso su impronta en la oratoria: Lima con énfasis en la situación del interior, sobre todo a raíz del cierre de fábricas y despidos en diferentes departamentos; Orsi enfocado en el programa común de la fuerza política y su preocupación por las campañas sucias a través de las redes sociales y la inteligencia artificial; y Cosse dedicando buena parte de su alocución a explicar el Plan País que presentó esta semana. Los tres cerraron sus discursos con un llamado a la militancia a aprovechar “los buenos ánimos” que sienten, para lograr la mejor votación en las internas de junio.

Andrés Lima, en el acto del Frente Amplio en Maldonado. Foto: Natalia Ayala

Lima: “Cada día que pasa es un día menos que les queda”

A su turno, el intendente de Salto, Andrés Lima, abrió su discurso con un reconocimiento a las organizaciones sociales que atraviesan conflictos ambientales en Maldonado. Particularmente, con las agrupaciones que juntan firmas para habilitar una declaratoria departamental de Punta Ballena como área natural protegida. También apoyó a quienes defienden el arroyo El Potrero. “El gobierno de este departamento es particular, te descuidás y es probable que te loteen la plaza San Fernando o te construyan un edificio en el medio de Garzón”, dijo. “Traemos a Maldonado el mensaje de esperanza y nuestro programa de gobierno, que se elaboró con la gente, durante dos años, una diferencia del FA”.

Luego comentó aspectos de “la realidad que duele”, como los índices de pobreza infantil y los problemas de acceso a la vivienda, “que son responsabilidad de este gobierno multicolor”. “Hay que tomar medidas puntuales y declarar y reconocer la emergencia infantil que existe en este país”, arengó. “Para eso habrá que tomar medidas, como garantizar el acceso a la vivienda social, la alimentación adecuada para todos los niños del país e incrementar las transferencias económicas a los hogares en situación de indigencia o por debajo de la línea de pobreza, además de garantizar la atención a la salud de cada uno de esos niños o adolescentes”, continuó.

También mencionó la situación de desempleo generada por empresas que cierran y despiden trabajadores en distintas localidades del interior, a las que el gobierno “no da respuestas”. Lima hizo un repaso de la situación de pobreza y desempleo en distintos departamentos. “Está claro que este gobierno de derecha neoliberal, herrerista, ha priorizado otros intereses. No cumplió lo que prometió en estos cinco años, con fórmulas para resolver problemas de seguridad, generar desarrollo y empleo. Todas mentiras que se dijeron en campaña y algunas de las cuales siguen sosteniendo hasta el día de hoy”.

El precandidato dijo que en el interior hay persecución de frenteamplistas. “No queremos que sigan siendo gobierno, cada día que pasa es un día menos que les queda. Sostengamos la esperanza en el FA. O es más gobierno herrerista, concentrador de la riqueza, que piensa en intereses muy lejanos, o lo que refleja el programa de gobierno del FA en cuanto a que los más infelices serán los más privilegiados”, manifestó.

Yamandu Orsi durante el acto del Frente Amplio en Maldonado. Foto: Natalia Ayala

Orsi: “Tengamos mucho cuidado” con las noticias falsas

El exintendente de Canelones Yamandú Orsi comenzó su discurso con un agradecimiento al “aguante” frenteamplista de los últimos meses, aunque no hizo expresa mención a la denuncia falsa que orquestó Romina Celeste Papasso en su contra.

El precandidato del FA advirtió sobre los alcances de la “inteligencia artificial” en las campañas electorales. “Tengamos mucho cuidado con los memes, las noticias falsas, con lo que hay detrás de cierto humor. Cuidado porque estas cosas se vienen, la inteligencia artificial hace cosas tremendas y la tecnología, incluso, nos hace ver cosas que no son reales. A no subirnos a ese carro de la mentira, la noticia falsa y las acusaciones. No tengan dudas de que también con estas cosas vienen por nosotros”.

El otro eje de su oratoria fue el elogio al programa único del FA, “una de las ventajas” sobre el resto de los partidos. “Rige a los tres precandidatos. Quédense tranquilos de que el FA tiene una línea de acción fruto de la construcción colectiva, de miles y miles de compañeros que metieron cabeza a través de diferentes comisiones. Acá está la línea. El programa es un mandato colectivo”, dijo blandiendo el documento de tapas azules.

“Acá están las claves para resolver un país que tenga futuro y con esto salgamos a hablar con nuestro pueblo. Con un país integrado territorialmente, con más fuerza institucional y una democracia fuerte en la que la ética y la transparencia sean la guía”, continuó.

También resumió “las cosas preocupantes” del país en dos: la situación de la infancia y adolescencia, y el problema de la seguridad y la convivencia, “que rompe los ojos”. “Poniendo como centro la atención en esas cosas, estoy seguro de que vamos a encontrar el camino para resolver en clave de mejorar la situación económica, generar empleo, resolver la situación de las madres jefas de hogar. Para resolver todos estos problemas de gente que está por debajo de la línea de pobreza, necesitamos un país que se desarrolle con ciencia y tecnología, el mejor aprovechamiento del agua para el riego, cuidar la deuda pública”.

Carolina Cosse durante el acto del Frente Amplio en Maldonado. Foto: Natalia Ayala

Cosse: “No nos vamos a dejar distraer”

Carolina Cosse cerró la noche con un discurso en el que también destacó las características del programa de gobierno frenteamplista, aunque su oratoria estuvo más centrada en la serie de acciones denominada Plan País que lanzó esta semana.

“Cómo se enojaron con un jingle, cómo estará la cosa que tenemos integrantes de un gobierno discutiendo por un jingle. En vez de gobernar hacen campaña. Hace unos meses arremetieron contra Yamandú y el FA actuó rápidamente, y por suerte ahora se aclaran las cosas. Lo que está más claro todavía es que ni Yamandú ni Andrés ni yo nos vamos a dejar distraer”, disparó.

Y continuó: “Van a seguir provocándonos. Pero lo peor es que quieran distraer a todos los uruguayos de los problemas que los acucian en su cotidianidad y que amenazan su presente y su futuro. Eso es lo inmoral. La deuda moral que tienen con el Uruguay, que perdió transparencia, perdió seguridad y retrocedió en educación y en calidad del trabajo”.

Para la precandidata, mientras en redes sociales circulan videos “muy divertidos”, el FA “recorre el país con el programa bajo el brazo”. “Logramos encontrar la forma de juntarnos y relevar en el territorio toda la información y los problemas que comparten los gremios y los militantes”, aseguró.

Acto del Frente Amplio en la plaza San Fernando de Maldonado. Foto: Natalia Ayala

Cosse destinó buena parte de su discurso a desgranar aspectos del Plan País que presentó días atrás, con énfasis en acciones “inmediatas” para la seguridad. También habló de decretar la emergencia en salud mental con énfasis en adolescentes y jóvenes, de restituir los consejos docentes y de ampliar la alimentación en los centros de Secundaria, entre otras propuestas.

Finalmente, arengó a la militancia a trabajar para llegar al triunfo y transformar la realidad, de manera colectiva.