La última encuesta de Factum sobre las principales preocupaciones de la población, presentada este jueves en VTV Noticias, arrojó que la seguridad pública es el tema que más inquieta a las y los uruguayos (37%), seguido por la situación económica (12%), el trabajo (11%) y la educación (10%).

En menor porcentaje, las personas encuestadas manifestaron que les preocupan temas como la pobreza y la indigencia (4%) y el ingreso de los hogares (3%). También mencionaron la salud, la corrupción, los precios y la inflación y la alimentación de la gente, cada uno 2%. Por último, las drogas y el narcotráfico, y el agua, cada uno con 1%. Por otra parte, un 9% optó por no responder y un 5% se refirió a otros problemas.

De forma agregada, las tres principales preocupaciones de la población son: seguridad pública (37%), temas económicos (34%) y educación (10%).

Al observar la evolución de estos datos desde mayo de 2021 hasta el cuarto bimestre de 2023, durante todo 2021 y 2022 la principal inquietud de las y los uruguayos fueron los temas económicos. En mayo obtuvo el 49% de las respuestas y fue en aumento hasta junio de 2022, cuando alcanzó 58% y empezó a descender hasta la cifra actual.

En tanto, la seguridad pública ha ido en aumento. En mayo de 2021 se ubicó en 12% y desde allí creció de forma casi permanente hasta alcanzar el 37%. Esto implica que se triplicó la cantidad de personas que ven este tema como el principal problema del país.

En el caso de la educación, disminuyó algunos puntos desde 2021 en adelante: llegó a alcanzar el 20% en setiembre de 2021, luego descendió a 19% y durante este año se mantuvo entre el 8% y el 10%. En el caso del agua, aparece como un tema de preocupación en el segundo bimestre de 2023, en el marco de la emergencia hídrica: pasó del 3% al 19%, y ahora al 1%.

Los resultados también varían entre quienes simpatizan con la coalición de gobierno y los votantes del Frente Amplio (FA). La seguridad pública sigue en primer lugar con 40% entre los votantes del oficialismo y 35% entre los del FA. Le sigue la economía con un 10% y 15%, respectivamente.

En tercer lugar se encuentra el trabajo, con 9% entre quienes eligen a la coalición de gobierno y 16% los que prefieren a la oposición. En el caso de la educación, para el 13% de los votantes del oficialismo es el problema de mayor preocupación, cifra que desciende a 8% entre los votantes del FA.

Seguridad pública: el área con peor desempeño del gobierno

En sintonía con estos resultados, el 49% de la población desaprueba el desempeño del gobierno en materia de seguridad pública, según la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, realizada entre el 22 y el 26 de setiembre de 2023. En detalle: el 29% cree que el desempeño es muy malo, 20% malo, 27% regular, 21% cree que es bueno y sólo 2% muy bueno (el 1% restante no sabe o no contesta).

Ante la consulta sobre el desempeño del gobierno en materia de políticas de empleo, 25% contestó que lo evalúa como muy malo, 20% como malo, a 29% le parece regular, mientras que para 17% es bueno y para 7% muy bueno. El 2% restante no sabe o no contesta.

Sobre el desempeño del gobierno en cuanto a transparencia del gasto público, 25% lo ve como muy malo, 16% malo, 22% regular, 21% bueno y 12% muy bueno. Un 4% no sabe o no contesta. En tanto, el desempeño del gobierno en materia de políticas de vivienda fue evaluado como muy malo por 25%, malo por 22%, para el 24% es regular, 20% lo ve bueno y 6% muy bueno, y hay un 3% que no sabe o no contesta.

En el caso de las políticas educativas, 29% de los encuestados lo catalogó de muy malo, 17% de malo, 21% regular, 23% bueno y 8% muy bueno. El 2% restante optó por no dar una respuesta. Por último, en el desempeño en políticas de salud, 17% contestó que lo evalúa como muy malo, 15% como malo, a 26% le resulta regular, mientras que para el 30% es bueno y para el 11% muy bueno. Un 1% no sabe o no contesta.

Para esta encuesta la usina consultó a 400 personas representativas de la población nacional mayor de 18 años. Las respuestas fueron recogidas por medio de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.