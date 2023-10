Este martes se empezará a tratar la Rendición de Cuentas en el plenario de la Cámara de Senadores, y uno de los temas que estuvieron envueltos en polémica es el de los dos artículos (284 y 285) que introducen cambios a la Ley 9.739, de derechos de autor. En las últimas horas, la plataforma Spotify –la más popular de streaming de música– nuevamente amenazó con irse de Uruguay si se aprueban esos dos artículos.

“De ser implementados [ambos artículos] y Spotify se viera obligada a pagar dos veces por la misma música, nuestro negocio de conectar artistas y fans sería insostenible en este mercado. Spotify no tendría entonces más opción que dejar de estar disponible en Uruguay, en perjuicio de artistas y fans”, sentencia el comunicado de la empresa. De todas formas, fuentes del oficialismo aseguraron a la diaria que “por ahora” siguen firmes en su postura y aprobarán ambos artículos en la Cámara de Senadores.

A todo esto, este lunes la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei) emitió un comunicado sobre el tema, señalando “que representa a más de 4.500 artistas del país” y espera la aprobación de los artículos 284 y 285 de la ley de Rendición de Cuentas, que “reconocen el derecho de los intérpretes a recibir una retribución por la reproducción de sus obras en plataformas digitales”. El colectivo entiende que es un tema de “estricta justicia”.

“Sudei reafirma que las modificaciones incluidas en estos artículos plantean una redistribución administrativa en el pago de los derechos entre productores e intérpretes, pero no un pago doble, por lo que de aprobarse estos artículos las plataformas no deberán pagar más de lo que pagan actualmente”, señaló el colectivo. Además, sostienen que “los cambios propuestos no pretenden afectar el negocio de las plataformas digitales, por el contrario, buscan lograr un trato más justo entre autores, intérpretes, productores discográficos y plataformas digitales”.

Según el comunicado, Gabriela Pintos, directora general de Sudei, subrayó que ambos artículos “suponen el reconocimiento legal de un derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes que ha sido postergado desde el inicio de la nueva modalidad de la industria digital”. “Responden a la necesidad de corregir la situación de vulnerabilidad en la que hoy se encuentran muchos de nuestros artistas en todo el país”, agregó.

Además, las autoridades de Sudei destacaron “la gran apertura y compromiso de todos los legisladores en el tratamiento de esta temática durante los últimos meses, más aún ante las diferentes acciones que representantes de multinacionales y otros organismos del sector han llevado a cabo con el fin de entorpecer la discusión con argumentos falsos y amenazas”.

Por último, ratificaron que “el reconocimiento de un derecho de remuneración a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes es el único medio de garantizar los derechos fundamentales de autor y conexos, así como el derecho al trabajo de los artistas uruguayos, respetando la libertad de asociación, el libre comercio y la libertad de empresa”.