El gobierno define por estas horas qué sucederá con los delegados uruguayos en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, y particularmente con los designados de forma directa, entre ellos, los 10 ediles del Partido Nacional afines a la lista 404, que lidera el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En rueda de prensa, durante una visita en Salto, el mandatario se refirió a la interpelación a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía) que se llevó adelante en la Cámara de Diputados, este martes, y que culminó con una moción en la que se solicita el cese de “forma inmediata” de las designaciones directas.

Para Lacalle Pou, Arbeleche y Bustillo explicaron “claramente” lo que fue la gestión de CTM de Salto Grande, y reivindicó que “fue una gestión de acuerdo a lo exigido al mandato que tiene Salto Grande”. No obstante, sostuvo que los cuestionamientos de la oposición son “una oportunidad para mejorar cosas”: “Nos podemos equivocar. Gente de mi equipo se puede equivocar, tal es así que renuncia. No creo que las comparaciones sean buenas, pero he escuchado a muchos dirigentes políticos, básicamente del Frente Amplio [FA], acerca de esta situación. No lo tengo contado, pero ¿cuántos jerarcas del gobierno han renunciado? ¿O se les pidió la renuncia?”, apuntó.

En ese marco, el mandatario recordó “cómo era antes”, en alusión a las administraciones frenteamplistas. “Se decía que se les hacía bullying, se les hacía caravanas, se los aplaudía en el Parlamento. Yo entiendo que cuando hay una actitud distinta no se entienda”, afirmó, y planteó que “acá no hay ilegalidad y tampoco corrupción; sí, quizá, un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso”. “Eso lo vamos a solucionar”, adelantó.

Lacalle Pou se refirió a las medidas anunciadas en la interpelación por el canciller, quien informó que en los próximos días se enviará un proyecto al Parlamento para que los contratos políticos en la comisión binacional se den de baja una vez que finalice el período. Según dijo, será algo “similar a lo que [ocurre] con los directores de entes autónomos y servicios descentralizados”.

Bustillo expresó que, además de aceptar la renuncia de Carlos Albisu, expresidente de la CTM de Salto Grande, se decidió modificar el estatuto del personal, en especial, en lo que refiere a los retiros incentivados, así como las formas de ingreso de personal a la CTM, con especial referencia a los cargos no gerenciales. Además, se instruyó que los cargos vacantes sean ocupados mediante el proceso de concurso y que los cargos designados de forma directa desde 2020 deben transformarse en cargos contratados.

El presidente sostuvo que para avanzar en ese proyecto “primero” habrá una comunicación directa con la delegación uruguaya de CTM, más adelante habrá un decreto y, por último, se enviará el proyecto de ley. “Creo que la oposición hace bien en cumplir su rol de contralor del gobierno y, por qué no, cuando el gobierno se equivoca tiene que rectificar”, señaló Lacalle Pou, y al respecto dijo que se actuará “en consecuencia” con los ediles blancos que fueron designados de forma directa. “No nos quedamos quietos, sobre todo cuando hay un pronunciamiento del Parlamento”, aseguró.

Lacalle Pou confirmó que estuvo en contacto con integrantes de la delegación. Al ser consultado sobre el pedido de renuncia de los tres delegados del organismo binacional –Martín Burutarán, Nicolás Irigoyen y Daniel Arcieri–, el mandatario dijo que no entiende por qué se le pide la dimisión, en concreto, al nuevo presidente de la CTM, dado que Albisu ya renunció. “No estamos cerrados a hacerlo, pero no entendí mucho el pedido de renuncia cuando el principal gestor de Salto Grande renunció”, estableció.

Por último, y en línea con lo afirmado anteriormente, Lacalle Pou dijo que “antes se hacía una gestión desastrosa, algunas con irregularidades y otras con delitos”. Para el mandatario, “ahora es un gobierno que es distinto, que cuando se equivoca, aún sin ilegalidades, sin delitos, se da un paso al costado. Eso se ha instituido desde el primer día del gobierno”.