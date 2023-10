Desde las 10.30 el diputado frenteamplista Nicolás Viera interpela a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) por la treintena de designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. A raíz de esta polémica, una vez que comenzaron los cuestionamientos por parte de la oposición, su presidente, el nacionalista Carlos Albisu, presentó la renuncia al cargo.

Viera elaboró más de un centenar de preguntas a las autoridades que, de a poco, comenzaron a responder. En principio, el canciller hizo “una serie de aclaraciones” ante las valoraciones políticas de Viera; entre otras cosas, el legislador cuestionó que el jerarca se haya reído por la situación en Salto Grande, como se ve en un video que difundió el periodista Leonardo Sarro, quien le preguntó por el caso durante un acto oficial en Florida. “Me reí por la tenacidad del periodista, no por Salto Grande. No tengo que pedirle disculpas a nadie”, expresó Bustillo al tomar la palabra. Viera “dice que no me hago cargo de nada cuando, en realidad, es todo lo contrario”, afirmó.

Según había dicho Viera, el caso de Salto Grande “es una perla más del largo collar de hechos en los que el canciller busca deslindarse de responsabilidades”. En ese marco, aludió al caso del narcotraficante Sebastián Marset, al de los pasaportes rusos, al tratado de libre comercio (TLC) con China, como también a las denuncias por acoso en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En contrapartida, Bustillo mencionó la investigación administrativa que inició la cancillería por la entrega de pasaporte rusos y por el caso Marset. “Una vez terminadas esas investigaciones administrativas, inmediatamente fueron enviadas a la Justicia”, indicó, y aludió a los cuestionamientos por el proceso del TLC con China. “No sé qué se me cuestiona, ¿intentar y seguir intentando en la relación con China?”, preguntó.

Anuncios de medidas para las comisiones binacionales

Una vez que comenzó a responder sobre las designaciones directas en la CTM de Salto Grande, Bustillo leyó el acuerdo de fundación del organismo binacional y luego hizo anuncios de nuevas medidas para “un nuevo diseño de funcionamiento de las delegaciones ante las comisiones binacionales”.

En primera instancia, dio cuenta de que analizan en los próximos días enviar un proyecto al Parlamento para que los contratos políticos en la comisión binacional se den de baja una vez que finalice el período. Según dijo Bustillo, será algo “similar a lo que [ocurre] con los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. Estarán incluidos en cuanto a la forma de designación y compatibilidades”.

A su vez, indicó que se establecerá un régimen presupuestal por el cual se diferenciarán los recursos aportados a la CTM y a la delegación uruguaya. El canciller dijo que su financiamiento será por intermedio del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en coordinación con la cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas. Agregó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también actuará, puesto que será la encargada de fijar las pautas y líneas de acción de la delegación para “mejorar” el presupuesto de la comisión y la propia delegación.

Bustillo expresó que, además de aceptar la renuncia de Albisu, se decidió modificar el estatuto del personal, en especial, en lo que refiere a los retiros incentivados, así como las formas de ingreso de personal a la CTM, con especial referencia a los cargos no gerenciales.

En lo que refiere a retiros incentivados, la propuesta del gobierno “es que de ninguna manera pueden superar lo que está establecido en la legislación nacional o argentina. Esos son los topes”. Además, se instruyó que los cargos vacantes sean ocupados mediante el proceso de concurso y que los cargos designados de forma directa desde 2020 deben transformarse en cargos contratados.

“Entendemos que con estas medidas se está adecuando, clarificando y modernizando el funcionamiento de las delegaciones nacionales ante los organismos binacionales”, afirmó Bustillo, y agregó: “Estas medidas apuntan a un nuevo rediseño institucional, a medida que el diseño probó tener claroscuros que lamentablemente fueron objeto de errores y eso llevó a que Albisu haya presentado su renuncia al cargo”.

Sobre estas medidas, el nuevo presidente de la CTM de Salto Grande, Martín Burutarán, señaló que se comprometen “a comunicar a los órganos competentes de la CTM para que evalúe y tome las medidas al respecto”.