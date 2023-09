Carlos Albisu (C) durante un acto del Partido Nacional en Montevideo (archivo, agosto de 2023).

El nacionalista Carlos Albisu dejó la presidencia de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande luego de que el Frente Amplio (FA), con votos de Cabildo Abierto y del Partido Ecologista Radical Intransigente, definiera interpelar en la Cámara de Diputados a los ministros Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) por una treintena de designaciones directas que, en su gran mayoría, fueron a militantes de filas nacionalistas, y otros pocos colorados.

La decisión se tomó tras una reunión que mantuvo Albisu con el presidente Luis Lacalle Pou. Según supo la diaria con base en fuentes del Partido Nacional (PN), el exjerarca le puso su renuncia sobre la mesa desde el primer día que surgieron los cuestionamientos desde la oposición. En una conferencia de prensa en el hotel local Los Cedros, Albisu enumeró sus acciones al frente de la presidencia del organismo binacional y señaló que “siempre” se mantuvieron “dentro de la ley”.

En ese marco, indicó que hubo un “uso oportunista” por parte de la oposición para “atacar” al gobierno; esa fue la razón para presentar su renuncia al cargo al presidente: “Acá hay un bien mayor y es lo que estamos cuidando con esto”, expresó, y afirmó que “vamos a seguir estando, desde el llano”, pero no adelantó qué hará con su candidatura a la Intendencia de Salto.

“En estos años cumplimos con reclamos históricos y actuamos con responsabilidad. La vocación es hacer cosas para Salto y la región. Seguramente nos equivocamos motivados con las ganas de hacer”, agregó. Al ser consultado por la prensa sobre si había hablado con Lacalle Pou para ver quién lo sucederá, Albisu dijo que el tema no estuvo sobre el tapete.

La interpelación como acción política de la oposición surgió una vez que se aprobó una partida extrapresupuestal de 200 millones de pesos, que fue autorizada por Presidencia de la República. Según Albisu, la partida es “para ponerse al día con los costos de funcionamiento”; sin embargo, el FA considera que se trata de casos de “corrupción” y “clientelismo”.

Lacalle Pou había defendido la gestión de Albisu en la última rueda de prensa que brindó en Bella Unión, Artigas. “Hemos visto una muy buena gestión sobre la que a la gente de acá, del norte, le pueden preguntar. Hace muchos años que reclamaban que las regalías de Salto Grande no fueran al sur o terminaran en el gobierno central. Pedían, y es lo que se está cumpliendo, que haya una fuerte inversión en la sociedad de la región, que no es sólo Salto, también es Paysandú, Río Negro y Artigas”, había dicho.

Además, resaltó el respaldo que tiene Albisu: “Una persona de confianza, que ha trabajado muy fuertemente por el departamento y que además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal”. No obstante, remarcó que su opinión sobre el jerarca no es la mirada del gobierno sobre la gestión de la comisión.

En cuanto a los contratos, el presidente había comentado que desde el gobierno están “haciendo un estudio acabado de cada una de esas contrataciones. No puedo decir hoy, no puedo ser concluyente si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado algunos de estos contratos en Salto Grande”.

Uno de los socios críticos fue Cabildo Abierto. Su líder, el senador Guido Manini Ríos, pidió que se hiciera una auditoría en el organismo binacional para despejar dudas. Durante su audición por Radio Oriental, propuso que esa auditoría abarque “más de un período anterior” de administración para saber en qué se gastan los dineros de la CTM, si esos recursos se utilizan “acorde a la finalidad” del organismo y sus funciones o se usan de forma “discrecional” por “quienes están al frente de la institución, ahora en este gobierno o antes”.

Los ingresos

Según un relevamiento al que accedió la diaria, hay una treintena de designaciones directas que se registran desde 2020, que se dividen entre blancos –en su gran mayoría– y colorados. Por ejemplo, los ediles blancos que están en CTM de Salto de Grande son Carlos Silva, médico veterinario, persona de confianza y secretario de la Delegación de Uruguay; Juan Ignacio Hourcade Azanza, que además es abogado; José Luis Ambrosoni Secco, de la 404; Martín Burutarán, que es contador público y también oficia como secretario del organismo; a su vez, fue designado Juan José Cámara, que también es edil pero en este caso de Paysandú; Julio César Acuña Alcain, que es sanitario; Víctor Daniel Lewis Gómez, de la 404; Néstor Martín Chiappa Díaz, también de la 404; Pablo Constenla, que es edil, licenciado en Dirección de Empresas y actualmente oficia como coordinador de Desarrollo Regional de la Secretaría de la Delegación del Uruguay en la CTM.

Otros militantes blancos que ingresaron al organismo fueron Florencia Supparo –de Aire Fresco–, quien fue coordinadora de Desarrollo Regional y luego pasó a ser jefa de la Unidad Soporte de Gestión de Materiales. Según informó este jueves radio Universal, fue contratada de forma directa por Albisu y al mismo tiempo trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Por incumplir el horario, el Mides la sumarió y la desvinculó de la cartera.

También ingresaron a la CTM María José Varela; Flavio Liberatore; Gonzalo Samit; Héctor Trinidad; Luis Denis –chofer de la delegación uruguaya del organismo binacional–; Rosa Imoda, exalcaldesa en Los Cerrillos por el PN; Ignacio Supparo, que es abogado; y Geraldine Ribeiro, especializada en Comunicación Estratégica de la Delegación del Uruguay. Ribeiro estuvo encargada de manejar las redes sociales de Albisu en la campaña electoral departamental, según informó Brecha. El último blanco que aparece en la lista es Gustavo Selva, que es militante de la lista 400. Es instructor en seguridad profesional, instructor en defensa personal y asesor de empresas. Otro funcionario fue Gerardo Sanchis, que es administrativo principal de Desarrollo Regional. Sanchis fue asesor del intendente de Artigas, Pablo Caram, pero luego fue destituido por irregularidades en una licitación que se dio en 2018, con un sumario incluido. Estaba al frente del área de maquinarias en Talleres Municipales de la comuna artiguense.

Mientras tanto, los colorados que ingresaron a CTM de Salto Grande fueron, al menos, cinco. Uno de ellos fue Nicolás Albertoni, hoy vicecanciller tras la renuncia de Carolina Ache, que fue secretario general del organismo, pero indicaron a la diaria que ese nombramiento fue a instancias del PN. Otro es Miguel San Germán, que es administrativo Superior de la Secretaría General. Este funcionario ingresó a pedido de Albertoni para asesorarlo.

En tanto, Rodolfo Berneda, administrativo especializado en la Delegación de Uruguay, también se sumó a la cartera binacional. Es militante de la lista 6060 que encabeza Germán Coutinho, y es asistente del vicepresidente Nicolás Irigoyen.

También ingresó Carolina Tolosa, directora de Proyectos e Innovación en la Secretaría de la Delegación de Uruguay. En la gestión de Coutinho como intendente fue subdirectora de Descentralización de la comuna salteña. Tolosa renunció a ese puesto en la CTM y asumió Agustina Escanellas, también colorada y actualmente diputada suplente de Omar Estévez. Otro de los colorados que se sumaron a CTM fue Enzo Paique, que realiza tareas administrativas bajo el ala de Escanellas.

En tanto, también ingresó Federico Suárez, que fue referente del PC en Salto y acompañó a Albisu en las pasadas elecciones departamentales, según informó en su momento el medio local La Prensa.

Otro ingreso en 2020 fue el de Mariana Alvez da Cruz, que fue secretaria de la Junta Departamental de Salto. A los meses dejó de pertenecer al organismo; es militante de Cabildo Abierto.

También hubo ascensos sin concursos, según denunciaron desde la oposición. La mayoría de estos sueldos están por encima de los 90.000 pesos, mientras que el más alto sobrepasa los 300.000 pesos, informaron a la diaria.