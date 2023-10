El diputado del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera comenzó este martes la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la polémica por las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

Viera señaló que la oposición no tiene como “cometido la destrucción de nada sino contribuir a procesos que fortalezcan nuestros pilares democráticos”. En ese sentido, señaló que el FA sabía “muy bien separar los tantos” y puntualizó que “no es lo mismo la contratación de claro corte político partidario como las que se dieron en Salto Grande que las designaciones de personal de confianza política que también se dieron en Salto Grande, como es el caso del doctor Nicolás Albertoni, hoy vicecanciller de la República, que naturalmente tiene un perfil técnico para el cargo y participó de lugares donde no hubo incidencia en las decisiones políticas erróneas que, a nuestro entender, tomó la delegación uruguaya”.

Asimismo sostuvo que también sabían “separar los tantos” al reconocer a los “buenos funcionarios” de “aquellos que utilizando prebendas políticas buscan favorecerse”. “Mientras unos creen que la tarea central es la caridad institucional, otros creemos que la tarea central es desarrollar el potencial estratégico de la generación de energía, sin perder el foco en lo social. Mientras unos creen que es un trampolín electoral y un lugar de colocación de punteros políticos, otros creemos que su gobernanza debe tener un alto perfil técnico fuera de todo cálculo político electoral”, añadió.

Luego Viera detalló los motivos por los que se eligió interpelar a ambos ministros. En el caso de cancillería, señaló que en ese ministerio es que radica la “rectoría de lo que es un organismo binacional y la república de Uruguay en el mismo”. Agregó que en una respuesta a un pedido de informes de CTM en 2021, con la firma de Bustillo y del entonces representante por Uruguay, Carlos Albisu, se manifestó que toda “requisitoria dirigida a la CTM o a cualquiera de las deleg que la componen debe ser efectuado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Por lo que señaló que el MREE “diga que desconoce lo que pasa en CTM es realmente aberrante e irresponsable”.

En el caso del MEF, la “convocatoria a la ministra de Economía cae por su propio peso”, señaló. “A la cartera de Economía y Finanzas le corresponde la adjudicación de los recursos votados por este Parlamento”, expresó y detalló que la delegación de Uruguay tiene un presupuesto base de 740 millones de pesos desde 2015 y año a año se le va otorgando refuerzos presupuestales, más una partida de 200 millones de pesos.

Otro de los aspectos de la interpelación estuvo centrado en la falta de representación del FA en la CTM de Salto Grande y en la Comisión Administradora del Río Uruguay. “Si el FA hubiera tenido un representante y hubiese visto el ingreso de políticos de punteros políticos como hoy estamos viendo, bastaba con la oposición única de ese representante para que hoy esta sesión no hubiese ocurrido”, apuntó.

Nicolás Viera y Francisco Bustillo, durante la interpelación. Foto: Ernesto Ryan

Viera señaló que entonces lo que primó fue la “falta de transparencia”: “Tenemos en la delegación de Uruguay ante el CTM unanimidad del gobierno, no tenemos fuerza de contralor, hay recursos disponibles no solo los que redirige presupuestalmente el MEF sino otros recursos que ingresen, como el pago de peajes. Si tenemos unanimidad, la tranquilidad de que no tenemos controles y podemos gastar como se nos ocurra, lo que existe es una impunidad para gestionar al antojo de los dirigentes políticos que pusieron a conducir la delegación de uruguay en CTM”, reflexionó Viera.

Sostuvo que la falta de representación del FA fue una decisión del gobierno, en particular, del presidente Luis Lacalle Pou, y la designación del presidente de la CTM fue del ministro de Relaciones Exteriores. “Entonces, ¿ustedes no desconfiarían?”, se preguntó.