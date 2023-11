En la noche de este viernes, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, arribó al club Cordón para aceptar el ofrecimiento de distintos sectores frenteamplistas para ser precandidata a la presidencia. Con la presencia de las principales autoridades del Frente Amplio (FA), entre ellos, su presidente, Fernando Pereira, y los otros precandidatos, Yamandú Orsi, Mario Bergara y Andrés Lima, que serán habilitados formalmente en el Plenario que se llevará adelante este sábado, y con un fuerte énfasis en las bases programáticas del FA, que aún continúan a estudio de la militancia y la dirigencia, Cosse dijo que es “muy afortunada” por estar en el lugar que está.

Según comentó ante la militancia, el acto tiene un “gran respeto” porque “siempre he sentido que no es ante las cámaras que los frenteamplistas asumimos las responsabilidades. Es con la gente, entre la gente. Por eso, vengo a decirles que sí [acepto la precandidatura]. Cuenten conmigo”.

De acuerdo a la intendenta montevideana, “hoy más que nunca” el pueblo “necesita respuestas”: “Debe ser con hechos, no con relatos, no con declaraciones sino con acciones”, agregó. Asimismo, consideró que hay lecciones para el “porvenir, por eso la única fuerza política capaz de dar respuesta a la gente es nuestro FA, porque desde que nació siempre ha puesto por delante el para qué. Por eso el programa, por eso nuestro FA se ha tomado el tiempo y la participación para tener un programa único, que es un programa de valores. Es el único que puede dar respuestas a la gente”.

Atado a esto, opinó que la administración de Luis Lacalle Pou “se preparó para ganar y sacar al FA pero no para gobernar”. “Falta rumbo, este gobierno se ha vuelto un especialista en pretextos. Cuando no hay respuesta para la gente es culpa de los demás, tiene una especialidad de los pretextos: el Antel Arena, el PIT-CNT, el FA, los gremios”, y añadió que “cuando no se les puede echar la culpa ni a Carolina, ni a estudiantes, ni a gremios, entonces la culpa pasa a los individuos y les ponen apellido a los escándalos”, en alusión a los casos Marset, Astesiano y Penadés. Sostuvo que la coalición multicolor mantiene un discurso de que hay “palos en la rueda”, cuando en realidad “el problema está en un volante incierto, inestable, que lleva a callejones sin salida”.

“Si nosotros tenemos un árbol, y cae el fruto podrido y después cae otro, cae otro y otro, y nosotros nos centramos en encontrar las causas en el fruto, es muy limitado. Hay que levantar la mirada. Astesiano tiene todas sus cosas, pero si miramos hacia el árbol es una asociación para delinquir”, ejemplificó.

En tanto, Cosse cuestionó las políticas del gobierno en salud, seguridad y vivienda. “Cuando una persona en cualquier departamento del interior tiene que ir con sus propios medios a la capital por un remedio, no es un punto azul que se mueve en Google Maps, es una madre, un abuelo, una abuela, una persona. Eso pasa en todo el territorio nacional”, apuntó, y afirmó que la gente “empieza a hablar más de la inseguridad” en sus recorridas por los barrios. Si bien les ha dicho que no es ella quien debe dar respuestas, cree ahora que sí, puesto que “nadie les da respuestas”.

Mientras tanto, para Cosse, actualmente se vive “una crisis de valores”. “Tenemos nuestra historia, nos tenemos a nosotros mismos y tenemos un programa de valores. Un programa que pone el rumbo al respeto hacia las personas, al ambiente, al futuro. Pongamos rumbo a la pública felicidad”, manifestó.

Lanzamiento de la precandidatura de Carolina Cosse en el Club Cordón. Foto: Martín Varela Umpiérrez

Una nueva etapa

El secretario general del Partido Socialista –que promueve a Cosse–, Gonzalo Civila, sostuvo que Uruguay tiene problemas estructurales “grandes” y que solamente con las respuestas de los 15 años anteriores de los gobiernos del FA “no basta”. “Hay muchas cosas para valorar, para aprender de ese proceso, pero también errores y omisiones. Y nos parece muy importante construir nuevas respuestas y construirlas desde la gente. Hoy el mensaje de Carolina estuvo centrado ahí y eso nos parece clave”, dijo en diálogo con la diaria.

Por su parte, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo Daniel Gerhard dijo a la diaria que “fue importante el momento en que se eligió” el lanzamiento de la precandidatura porque había que “respetar los procesos de todo el FA y, tal como lo escuchamos de la compañera, con centro en el programa. “El FA es una fase realmente muy diversa, democrática y diversa, y el programa es la síntesis. Y Carolina hoy expresó eso, ese respeto y ese cuidado por el programa con una particularidad propia que transversalizó la oratoria, que fue la lectura humanista”.

En tanto, el senador y también precandidato Mario Bergara expresó a la diaria que el lanzamiento de Cosse es “saludable” para el FA porque en su abanico de postulaciones “tiene que ofrecer toda la diversidad que el partido tiene, toda la riqueza, porque para nosotros diversidad es sinónimo de riqueza, porque todo concluye en clave de unidad”. Para el legislador, el hecho de que estuvieran todos los precandidatos presentes “confirma justamente que el impulso a cada precandidatura es un impulso al FA camino a la igualdad”.

Verónica Piñeiro, vicepresidenta del FA, indicó a la diaria que son “importantes todos los compañeros y compañeras” que se presentan a la precandidatura. Finalmente, será el Congreso quien termine de definir esas precandidaturas en diciembre. “Es bien importante para el FA la movilización, y que cada compañero y compañera que tenga la voluntad de estar encabezando una campaña, primero a la interna y después cuando se defina, es bien importante”, agregó.

Bergara indicó que el FA “nos necesita a todos” para poder contribuir al “triunfo” en 2024, por lo tanto, “no puede faltar ninguna pata”: “No deben faltar los espacios marxistas, el MPP [Movimiento de Participación Popular], el seregnismo. Todas son imprescindibles para que el FA vuelva a ganar”, aseguró.

La habilitación de las precandidaturas será una nueva etapa que cerrará el mes próximo, consideró Piñeiro, cuando también se terminará de definir el programa que ha tenido una “amplia participación y discusión a lo largo y ancho del país”. Según supo la diaria, al momento se han propuesto unas 2.000 modificaciones a las bases programáticas del FA, de cara al eventual gobierno que asumirá en 2025.

A su vez, la vicepresidenta de la fuerza política expresó que el FA es una “fuerza programática, a diferencia de otras fuerzas que son sólo electorales”. “La construcción del programa forja la unidad en el FA. Así lo entendemos y así siempre se entendió”, concluyó.