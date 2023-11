Como se esperaba, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, confirmó que este viernes, en un acto en el club Cordón, va a “aceptar la nominación para ser precandidata por el Frente Amplio [FA] a la presidencia de la República”. Así lo dijo este miércoles durante una entrevista con el periodístico Más temprano que tarde de la radio El Espectador.

Consultada por su voluntad de estar “los cinco años” en la comuna capitalina, cuestión que había expresado anteriormente, Cosse indicó que “siempre” ha “aceptado” los “pedidos” del FA y ha estado “en los lugares que de alguna manera u otra el frenteamplista quiera que esté” porque es parte “de un proyecto colectivo”.

“En realidad, yo no me ofrecí para ser precandidata, a mí me han venido a ofrecer este tema unos 14 sectores del FA”, argumentó; asimismo, Cosse dijo que entiende que “hay una realidad del país que necesita un cambio real” y, en ese sentido, ha “meditado esto profundamente” y “dejado que pase un tiempo de elaboración del programa” partidario para confirmar su intención de competir en la interna.

La intendenta dijo que tiene los tiempos claros: “Este viernes voy a aceptar la precandidatura, el que va a definir es el Congreso del 8, 9 y 10 de diciembre”. De ser confirmada por el órgano frenteamplista, seguirá “trabajando como intendenta” y “a partir de marzo” se dedicará “de lleno a la campaña”, por lo que tomará “licencia hasta las elecciones internas”.

“Después de eso, tomaremos otro tipo de definición”, completó, y esto está supeditado a si es electa como candidata de cara a octubre. Sobre si eventualmente integraría la fórmula, dijo que no le molestaría “para nada” ir como vicepresidenta. “Estaré donde los frenteamplistas quieran que esté”, agregó, y apuntó que el FA debería anunciar la conformación de la fórmula “ese día, en ese momento”, tal como lo definió en su Plenario Nacional en setiembre.

El plebiscito

Los sectores que impulsan la precandidatura de Cosse son, en su mayoría, favorables al plebiscito contra la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT, cuestión sobre la que Cosse no ha opinado pero sobre la que también ha “meditado mucho”, según sus propias palabras. Respecto de este tema no quiso pronunciarse todavía.

“Lo voy a hablar primero con mis compañeros y después lo voy a hacer público. Es un tema importante, pero en el marco de los problemas que tiene Uruguay mi posicionamiento no tiene un lugar relevante”, entendió. Si bien sus principales apoyos –el Partido Socialista y el Partido Comunista– están a favor del plebiscito, entre los demás “hay visiones diversas” y como su campaña va a tener una “tónica” de “unidad”, los va a “escuchar por igual”, afirmó.

“He recibido cero presión” por parte de los sectores sobre este tema, señaló; asimismo, Cosse dijo creer que también se deben discutir “los problemas de seguridad social que tenemos ahora”, porque “están siendo perjudicadas cientos de miles de personas que confiaron y ahora van a tener un régimen de seguridad social que no es el que pensaron que iban a tener”.

“Hay que ir hasta el hueso” en el caso Marset

Consultada sobre la crisis que atraviesa el gobierno a raíz de la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y del manejo del tema por parte de las autoridades, Cosse sostuvo que cree en “el régimen republicano y en la separación de poderes” y que como el presidente de la República “ha sido citado como testigo” por la Fiscalía prefirió no opinar.

Sí señaló que le parece “un buen signo” y que esta instancia le dará al mandatario “la oportunidad de explicar sobre la destrucción de documentos” y “la posición del Poder Ejecutivo”, puesto que en la conferencia de prensa del sábado “perdió una gran oportunidad de tomar el control y reconocer errores”.

“Yo no creo que amerite un juicio político”, agregó, al tiempo que dijo ver un FA “cauto y cuidadoso”, lo que calificó como una forma “que no tienen para con el FA” desde el oficialismo. De todas formas, ser cuidadoso “no quiere decir ser condescendiente”, evaluó. “Lo que más debilitaría al país es que fuéramos condescendientes: hay que ir hasta el hueso”, sentenció.