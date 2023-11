La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache entregó a la fiscalía unos chats con el canciller Francisco Bustillo en los que el ministro le sugiere que “pierda” el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, según informó el semanario Búsqueda y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

En la conversación Bustillo le dice a Ache que Maciel es “un tarado”, pero que no va a dar la información que reclamaba la Justicia, vinculada a las conversaciones con ella sobre Marset, y advirtió que si lo hacía, “se incrimina solo”.

Bustillo refiere a las conversaciones del 21 de setiembre de 2021 y el 3 de noviembre en las que Maciel le consulta a Ache sobre la detención de Marset en Dubái y le advierte que es un narcotraficante “pesado y peligroso”.

“Yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos, se pegaría un tiro en el pie. Maciel no zafa mandándote al frente a vos, no zafa. Los únicos que podían detener la expedición del pasaporte o no es el Ministerio del Interior. Más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad a él, superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo, me parecería un anormal si hace eso, se incrimina solo”, expresó Bustillo en la conversación con Ache.

Cuando la ex subsecretaria le planteó que Maciel ya había “volanteado” esas conversaciones, Bustillo respondió: “Sí porque es un tarado, pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa por ahí, yo creo que el tipo es un tarado”.

Bustillo además admitió que se acordó para la instancia de la interpelación del 22 de agosto sobre este tema no mencionar esas comunicaciones.

“Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular, estoy imaginando escenarios (...) hay que ir sorteando esto es paso a paso”, apuntó el canciller.

En otro audio, Bustillo le dice que va a tratar de hablar con Carlos Mata en busca de evitar entregar los chats en la investigación administrativa y sortear la indagatoria de la funcionaria Karina Antelo: “que por no menos no guaranguee con las preguntas, que mande a un tercero y que no sea tan incisivo”.

Cuando Ache le dice que no hay manera de no entregar los WhatsApp Bustillo le responde: “Busquemos la vuelta para que no tengas que entregar eso porque ahí te dejan repegada, al cuete. Dejame hablar con Mata para ver si hay algún tipo de forma en la que él pueda hablar con la tipa (la funcionaria sumariante) e incidir”.

Ache le plantea a Bustillo que igual después esos mismos chat se los va a pedir la Fiscalía en la investigación penal, a lo que el ministro de Relaciones Exteriores le responde: “Eso es otro cantar acá hay que ir ganando tiempo y llevándola”.

Además, Ache aportó a la fiscalía documentación para probar que el asesor de Presidencia de la República Roberto Laflluf destruyó un acta notarial de cancillería que contenía los chats y le pidió a Ache que borrara los mensajes y certificara con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular.

Según supo la diaria, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, está evaluando declarar la reserva de esa declaración por lo que la causa continuaría sin que los abogados de los otros investigados tengan acceso a la declaración de Ache.

A la salida de su declaración, en rueda de prensa, Ache manifestó que renunció a su cargo por negarse a “cometer un delito”.