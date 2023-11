La aprobación de la ley propuesta por el Frente Amplio (FA) para cubrir parte de las deudas de Casa de Galicia, y el veto anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou, caldearon los ánimos en el oficialismo. Este viernes hubo un cruce entre el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, y el senador Sergio Botana, ambos del Partido Nacional (PN).

Botana fue el único senador del PN que votó la iniciativa, junto con el FA y los legisladores de Cabildo Abierto (CA), y fue contundente en su defensa de la ley. Durante la aprobación en la cámara alta aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo, que disponía de ocho millones en total para los trabajadores y no 30 como propone la ley aprobada, era insuficiente: “Trabajadores con trayectoria, con años, con formación profesional muchos de ellos, con formación en el trabajo y experiencia todos ellos. ¿A estos trabajadores les vamos a decir 170.000 pesos, una palmadita en la cola y para la casita? No cabe en ninguna cabeza, esa cuenta no cierra en ningún lado”, afirmó.

Excelente @sergiobotana !!! Auditando externamente el FONASA y controlando a "la manga de sinvergüenzas metidos en el medio" del FONASA el P. Ejecutivo puede ahorrar mucho mas q los 30 mill de dólares que se necesitan de acuerdo a la ley aprobada. No al veto. Hay q hacerse cargo. https://t.co/ERHGPWdQzn — Luis Lisboa (@luislisboa316) November 15, 2023

Ante la postura de Botana contraria al veto presidencial, Federico Daverede, de Aire Fresco, acusó de “poco serio” al senador nacionalista. “Entre la mentira, la falsa expectativa, la utopía y el populismo”, escribió en su cuenta de X, afirmaciones que fueron respondidas por Botana.

El senador reivindicó la ley de creación del fondo de garantía de créditos laborales en el Banco de Previsión Social (BPS), que en esta oportunidad no estaría cubriendo todos los adeudos que existen con los extrabajadores de la mutualista, y le preguntó si como jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pensaba “inclumplirla”. “No califique si no conoce. Aclare en qué cargo lo acomodó el gobierno a usted”.

Respete si quiere que lo respeten. Conoce la ley 19690? Piensa incumplirla? Diga dónde dice la ley que se aplica a preconcursales.

Ha seguido las denuncias de @luislisboa316 de 2018?

No califique si no conoce.

Aclare en qué cargo lo acomodó el Gobierno a usted @fdaverede https://t.co/zT2Z38aR4x — Sergio Botana (@sergiobotana) November 17, 2023