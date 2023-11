Casi la mitad de la población uruguaya tiene una imagen negativa del presidente Luis Lacalle Pou, según un sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) realizado entre el 10 y el 14 de noviembre. El 48% de los consultados respondió que tiene una imagen negativa, el 36% dijo tener una imagen positiva, el 15% contestó que no es ni positiva ni negativa, y el 1% no supo o no respondió.

La imagen de Lacalle Pou es más negativa en las personas de nivel socioeconómico bajo y medio, donde ese porcentaje alcanza el 54% y el 49%, respectivamente, mientras que en las personas de nivel socioeconómico alto desciende al 43%.

La edad de los consultados también incide en las percepciones: mientras que en las personas de 30 a 59 años la imagen negativa de Lacalle Pou supera el 50%, en los jóvenes de 18 a 29 años baja al 46% y en las personas mayores de 60 años es del 43%.

En cuanto al lugar de residencia, mientras que el 43% de los habitantes del interior tiene una imagen negativa de Lacalle Pou, ese porcentaje sube al 51% entre los habitantes de Montevideo. En cambio, no existen diferencias relevantes entre hombres y mujeres.

Si se observa la evolución de la imagen del presidente en el último año, se nota un cambio significativo en la percepción entre agosto y noviembre de 2023: la imagen negativa creció siete puntos, mientras que la positiva se mantuvo estable y bajó seis puntos el porcentaje de personas que dicen tener una imagen “ni positiva ni negativa”.

Gestión del presidente y del gobierno

Ante la consulta sobre la gestión del presidente, la percepción negativa es menor, del 44%. El 36% aprueba la gestión, el 18% ni la aprueba ni la desaprueba, y el 2% no sabe o no contesta. La incidencia del nivel socioeconómico, la edad y el lugar de residencia en esta percepción es muy similar al caso de la imagen del presidente. De todos modos, como dato llamativo surge que los jóvenes que desaprueban la gestión sólo son el 30%, mientras que el 36% “ni la aprueba ni la desaprueba” y el 31% la aprueba.

La desaprobación de la gestión de Lacalle Pou creció dos puntos entre agosto y noviembre, cinco puntos menos de crecimiento que la imagen negativa.

Por otra parte, ante la consulta sobre la gestión de gobierno, la desaprobación es mayor que en el caso de la gestión del presidente: el 47% la desaprueba, el 33% la aprueba, el 18% ni la aprueba ni la desaprueba y el 2% no sabe o no contesta.

Fuente: Usina de Percepción Ciudadana.

.