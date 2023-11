La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, declaró este miércoles en la Fiscalía por la causa que investiga irregularidades en la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, y con sus afirmaciones a la salida de la sede puso un manto de duda sobre el accionar del gobierno en torno al caso. Asimismo, los audios que presentó en la audiencia, que incluyen conversaciones telefónicas con el canciller, Francisco Bustillo, que divulgó Búsqueda, pusieron en el ojo de la tormenta tanto al canciller como al asesor de Presidencia Roberto Lafluf, puesto que le pidieron explícitamente que ocultara el contenido de las conversaciones que ella mantuvo con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, sobre la peligrosidad de Marset.

El contenido de la audiencia, al que accedió la diaria, revela más detalles del manejo del caso por parte del gobierno: ante el fiscal Alejandro Machado, Ache aseguró que en una reunión previa a la interpelación que impulsó el Frente Amplio, en una sede del Ministerio del Interior, se acordó ocultar los chats de Whatsapp entre ella y Maciel, en los que hablaban sobre Marset, y fingir que no lo conocían cuando se tramitó su documento.

Ache inició su declaración ante el fiscal Machado con algunos datos de contexto político, señalando que Bustillo, al asumir en la cancillería, la excluyó de todos los procesos de toma de decisión. Acusó, además, “faltas de respeto” de su parte, pero apuntó que el 8 de marzo hubo “un quiebre definitivo” en el vínculo, luego de que ella presentara una carta con denuncias de 70 funcionarias diplomáticas que denunciaban haber sido víctimas de acoso y Bustillo no llevara adelante la investigación administrativa correspondiente.

“El trabajo era tan difícil que yo se lo comunico al presidente de la República”, señaló Ache, y leyó un chat que le mandó al presidente Lacalle el 28 de abril de 2021: “Hola, Luis, ¿cómo estás? Perdoname que vuelva con el tema, lejos de mejorar la situación se agudizó y se está haciendo muy difícil el ministro, me tiene afuera de todos los temas, no me da información y mantiene una actitud muy hostil, no quiero involucrar al Partido [Colorado], no quiero un problema político, simplemente trabajar mejor. Gracias otra vez”. “Ok, lamento tu noticia, hablé y pensé que había cambiado, me encargo una vez más”, le respondió Lacalle.

El inicio del caso Marset y las conversaciones con Maciel

Ache declaró que conoció la situación de Marset a partir de uno de los dos mensajes enviados por el subsecretario del Interior, justamente los que Bustillo y Lafluf pretendían borrar. “Yo tomé conocimiento de la situación del Sr. Marset el 21 de setiembre de 2021, cuando el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, me escribe por Whatsapp, solicitándome que le averiguara por un ciudadano uruguayo detenido en Dubái. Me pregunta: ‘queremos saber con qué nombre y número de documento ingresó’”, sostuvo.

Ache dijo que le reenvió esos mensajes a la directora de Asuntos Consulares, Pauline Davies, y ella le dio toda la información requerida y a su vez le informó que todo eso sería comunicado a Interpol. Ache se refirió también al segundo mensaje que le envió Maciel para saber qué había pasado con Marset, el 3 de noviembre: “Me escribe por segunda vez, me manda el documento y me dice: ‘Hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible’. Esa fue la última vez que hablé con Maciel sobre este tema”.

La subsecretaria dijo que no le comentó de estas conversaciones ni al enlace de Inteligencia en la cancillería, Fernando López Fabregat, ni al canciller Bustillo, porque le avisó a la directora Pauline Davies en la segunda consulta. “No entendí que era necesario avisarle a Bustillo porque si el número 2 estaba informado de que Interpol tenía toda la información no vi la necesidad de decirle a Bustillo, y además el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también tenía la información en su momento de que el subsecretario me estaba consultando”, sostuvo, y agregó que todo lo que ella consultaba a un director era transmitido al ministro Bustillo.

La interpelación a Heber y Bustillo y la información que ocultaron al Parlamento

El fiscal Machado consultó a Ache sobre la interpelación por la entrega del pasaporte a Marset, realizada a los ministros Heber y Bustillo el 22 de agosto de 2022, y particularmente por la información que fue ocultada al Senado de la República. “Usted en la interpelación del 3 de noviembre dijo que Maciel no le había dado detalles. A la luz de los whatsapps, le dio detalles. ¿Por qué se ocultó esa información en el Parlamento?”, consultó el fiscal.

“Yo entiendo que la interpelación es un asunto que es político. Yo no iba a hablar en esa interpelación; hubo una reunión para preparar esa interpelación en la casona del Prado del Ministerio del Interior”, en la que estaban presentes “las autoridades del Ministerio del Interior, el ministro, el subsecretario, el director general de Secretaría”, que en ese momento era Luis Calabria; “después estaba el asesor en comunicación de Presidencia, Roberto Lafluf, el ministro Bustillo, estaba yo, el director general de Secretaría, Diego Escuder, el director de prensa de la cancillería, Horacio Abadie, y el jefe de gabinete y enlace de Inteligencia, López Fabregat”.

Consultada sobre si se conversó sobre los mensajes con Maciel, respondió: “Se conversó de esos whatsapps no mencionarlos. Los whatsapps estaban arriba de la mesa, los tenía impresos el subsecretario Maciel, todos sabían de esos mensajes, y además yo se los había enviado previamente al ministro Bustillo”, aseguró Ache al fiscal.