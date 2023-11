“No nos hemos arrepentido de las cosas que hemos hecho”, dijo el ahora exministro del Interior Luis Alberto Heber durante la conferencia de prensa que brindó este lunes junto al exsubsecretario de la cartera Guillermo Maciel, para pronunciarse sobre la crisis que atraviesa el gobierno, vinculada a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Además de repasar durante varios minutos los logros de su trabajo durante los últimos años, Heber se refirió a la situación actual y aseguró que dejó su cargo “en función de las circunstancias políticas, no de gestión”.

“Nosotros sí dimos una batalla contra el narcotráfico y no estamos vencidos, la seguimos dando”, afirmó Heber, antes de referirse a la última administración del Frente Amplio. “Este gobierno desmantela bandas de narcotráfico. El anterior gobierno desmanteló las brigadas de lucha antidroga. ¿Y nos vienen a hablar de lucha contra el narcotráfico? ¿Con qué rostro?”, cuestionó. “Nadie, absolutamente nadie puede poner en duda lo que estamos haciendo. Estamos comprometidos”, subrayó.

En la misma línea, planteó: “No tuvimos el papelón internacional de que el señor Rocco Morabito se fuera caminando de la cárcel”. Lamentó que sobre este caso aún no exista una resolución de la Justicia y consideró que “eso sí es un papelón internacional”.

Consultado por la prensa, el exministro del Interior se refirió a la reunión que mantuvieron Maciel, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache y el exasesor de Presidencia Roberto Lafluf: “Lo que está claro es que el presidente dijo que él la había ordenado” y que, por lo tanto, “no fue Lafluf”, señaló.

Además, consideró que lo que se generó a partir de las declaraciones de Ache ante la Fiscalía no ha provocado un ambiente de “debilidad institucional”. Tras recordar que acudió al juzgado en dos ocasiones, aseguró que “las instituciones funcionaron” y que en el gobierno “nadie tiene coronita”. Si bien hay “gente que actúa mal”, las instituciones “actuaron bien”, insistió.

“Ahora estamos esperando lo que diga la Justicia, que yo espero que rápidamente pueda aclarar”, agregó Heber. Según el ahora senador, el asunto tiene “una alta prioridad” porque “es muy importante para el país y para el pueblo uruguayo saber la verdad de todo esto”.

Heber también dijo que el objetivo de los mensajes entre Ache y Maciel “era saber si [Marset] estaba preso”, y opinó que “es irrelevante” el modo en el que se comunicaron.

Respecto de la responsabilidad en la entrega del pasaporte al narcotraficante, argumentó que “eso lo determina la cancillería. Por eso la cancillería consulta a Interpol e Interpol le responde que no está requerido internacionalmente”. A la vez, planteó que “todo esto no pasa con la actual legislación”, sino debido a un decreto aprobado en el gobierno del expresidente José Mujica, que establecía que los antecedentes internacionales no debían considerarse a la hora de expedir o no el documento.