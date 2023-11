Este miércoles la Intendencia de Montevideo (IM) anunció que el 19 de diciembre se realizará el sorteo que organiza anualmente para premiar a buenos pagadores de los tributos de Contribución Inmobiliaria, Tasa General y Tarifa de Saneamiento. El objetivo es otorgar a 500 cuentas la exoneración del 100% de las tarifas el próximo año.

En esta edición se incorporaron 200 cupos más, que tendrán doble chance de ganar, para los usuarios que además de ser buenos pagadores recibieron la factura electrónica. “Estamos invitando a los contribuyentes a pasarse a este nuevo mecanismo”, contó Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros de la IM, en rueda de prensa.

Los beneficiarios del sorteo serán notificados por el gobierno municipal, pero también quedarán publicados en su página web. La condición para participar es “haber tenido, durante este año, el pago antes del vencimiento”, explicó Zunino. Según lo expuesto en el portal de la IM, el beneficio se aplicará a partir de la siguiente factura del tributo en el que haya sido sorteada la cuenta.

No podrán participar quienes ocupan “cargos políticos o de particular confianza” en la IM y sus municipios, personas públicas “estatales y no estatales”, y “cuentas en las que se hayan otorgado financiaciones, refinanciaciones y consolidaciones mediante convenios de pago o esperas en juicio dentro de los 12 meses anteriores al sorteo”.

Tampoco aquellas que “hayan mantenido vigentes en ese mismo período convenios o esperas en juicio celebrados con anterioridad, aunque a la fecha del sorteo estuvieren cancelados”.